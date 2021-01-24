Putin, gazeteci Larry King'in ölümü nedeniyle başsağlığı diledi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD'li ünlü gazeteci ve sunucu Larry King'in ölümü nedeniyle başsağlığı dileklerini ilettiğini belirtti.

Peskov, “İkisi defalarca bir araya gelmişti. King defalarca Putin ile röportaj yapmıştı. Başkan üst seviye profesyonelliğini ve tartışılmaz gazetecilik otoritesini her zaman takdir etmiştir” diye konuştu.

Larry King kimdir?

Larry King, 19 Kasım 1933'te New York Brooklyn'de Belaruslu bir göçmen ailesinin çocuğu olarak dünyaya geldi. 22 yaşına geldiğinde Miami'ye taşınarak küçük bir yerel radyo istasyonu olan WAHR'da sunucu olarak çalışmaya başladı, DJ'lik, haber ve spor programları sunuculuğu yaptı.

1960’ta WTVJ kanalında kendi TV şovunu yapmaya başladı. 1978’de çalışmaya başladığı WIOD radyosunda ‘The Larry King Show’ adlı gece programını sunmaya başladı. Ayrıca Miami Herald ve Miami News için yazılar yazıyordu.

Kısa sürede program son derece popüler oldu ve medya kralı Ted Turner'ın dikkatini çekti. Turner, King’i yeni oluşturulan Cable News Network'te (CNN) kendi talk show'unu yapmak üzere davet etti.

1985’ten 2010’a kadar bu kanalda yayınlanmaya başlanan Larry King Live adlı programı sundu. King, ABD’nin tüm başkanları dahil olmak üzere 50.000'den fazla lider, politikacı, sporcu, ünlü ve sunucu kişiyle gerçekleştirdiği röportajlarıyla ABD'nin en iyi röportajcısı ve sunucusu olarak kabul ediliyor.

Kariyeri boyunca bir kez Emmy, iki kez Peabody ve on kez Cable ACE ödülü kazandı. 2000’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Larry King’in canlı yayın konuğu oldu, ikili 2010’da ise sunucunun yayınına video konferans yoluyla katılarak röportaj verdi.