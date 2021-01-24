İmamoğlu'ndan HDP'li Hüda Kaya'ya taziye ziyareti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, annesini kaybeden HDP'li Hüda Kaya'ya taziye ziyaretinde bulundu. Taziye ziyaretinde Ekrem İmamoğlu’na, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel eşlik etti.

HDP'li Kaya, Ekrem İmamoğlu ve Gökhan Yüksel’i, ailesi ile birlikte karşıladı. İmamoğlu, Kaya ve ailesine baş sağlığı ve sabır dileklerini iletti.