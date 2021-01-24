Journo yazarı Kızılkaya: TRT Arşiv sitesinden Uğur Mumcu ile ilgili tüm görüntüler kaldırıldı

Journo yazarı Emre Kızılkaya, yazısında "Eleştirel gazeteciliği içeren görüntülerin yerine, Hülya Koçyiğit ve Alev Alatlı gibi isimlerin videoları konuldu" açıklamasını yaptı.

30 Haziran 2020’de TRT Arşiv’in resmi e-posta hesabına durumu sorduğunu belirten Kızılkaya, TRT'nin verdiği yanıtı aktardı:

"Ayın Getirdikleri arşivimizde beş bölüm olarak yer almakta olup, eğer bu programı satın almak ister iseniz bu programın yapımında sizin ya da birinci dereceden yakınınızın yer almış olmanız gerekmektedir. Ayrıca bunların tekrar TRT Arşiv’de yer alması için talebiniz ilgili birimimize iletilmiştir."

Emre Kızılkaya'nın Journo'da yayımlanan 'TRT: Uğur Mumcu yok, size Hülya Koçyiğit veya Alev Alatlı verelim' başlıklı yazısından ilgili bölüm şöyle:

"TRT’nin herkese açık çevrimiçi arşivine yüklenen programlar sessizce yok oluyor. Bunu ilk kez geçen yaz Uğur Mumcu sayesinde fark ettim.

TRT’de 1979 yılında yayımlanan Ayın Getirdikleri programını arıyordum. Mumcu’nun Emre Kongar ile yaptığı bu programdan bazı kesitler sosyal medyada çok paylaşılmıştı.

O programın moderatörü olan Kongar da, “1980 darbesi dedikoduları havada uçuşurken… Uğur Mumcu ile birlikte demokrasiyi savunuyoruz! 40 yıl önce TRT bugünkünden daha demokratikti” diye paylaşmıştı bu görüntüleri.

Kongar, Bülent Ecevit‘in başbakanlığı ve Yılmaz Dağdeviren‘in TRT televizyon daire başkanlığı döneminde, Ayla Erdemli‘nin prodüktörlüğünde yapılan bu programda, Milliyetçi Cephe hükûmetleri sırasında yasaklı olan Uğur Mumcu’yu yıllar sonra ilk kez ekrana çıkardığını eklemişti.

Biraz daha araştırınca TRT Arşiv internet sitesinden sadece bu programın değil, Uğur Mumcu ile ilgili tüm görüntülerin son dönemde kaldırıldığını gördüm."