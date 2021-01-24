Almanya'da 25 farklı suçtan aranan zanlı Türkiye'ye kaçarken yakalandı

Almanya'da ismi açıklanmayan Türk kökenli bir kişi uçakla Türkiye'ye kaçarken yakalandı.

25 farklı suçtan aranan ismi açıklanmayan Türk kökenli kişi, uçakla Türkiye'ye kaçarken yakalandı.

Almanya'nın Geldern Bölge Mahkemesi, 48 yaşındaki Türk kaçak hakkında yasadışı yollardan mali avantaj elde ettiği ve şiddet uyguladığı gibi gerekçelerle gözaltı kararı vermişti.

'2 yıldan fazla süredir aranıyor'

Farklı suçlar nedeniyle hakkında yakalama kararı bulunan Türk kökenli kişi, 400 bin euro tutarında yolsuzluk yapmakla suçlanıyor.

Mönchengladbach Savcılığı, sanığı 2 yıldan fazla süredir aradığını açıkladı.