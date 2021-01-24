İnaktif aşıların 6.5 milyon dozu yarın sabah Türkiye'de olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İnaktif aşıların 10 milyon doz olan ikinci sevkiyatının ilk bölümü (6.5 milyon doz) pazartesi sabahı ülkemizde olacak. Tedarik planına uygun olarak teslimatlar aşı programı aksamadan devam edecek şekilde elimize ulaşacak" açıklaması yaptı.