Savunma Sanayii Başkanı Demir: ASELSAT 3U Küp Uydusu, SpaceX'in roketiyle yörüngesine başarıyla gönderildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından ASELSAT 3U Küp Uydusu'na ilişkin paylaşımda bulundu.

İsmail Demir, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"ASELSAN tarafından İstanbul Teknik Üniversitesi ile birlikte yerli ve milli imkanlarla üniversite-sanayi iş birliği kapsamında bilimsel amaçlı olarak geliştirilen ASELSAT 3U Küp Uydusu, bugün SpaceX'in roketi ile görev yapacağı yörüngesine başarıyla gönderildi."

1️⃣ @aselsan tarafından İstanbul Teknik Üniversitesi ile birlikte yerli ve milli imkanlarla üniversite-sanayi işbirliği kapsamında bilimsel amaçlı olarak geliştirilen #ASELSAT 3U Küp Uydusu, bugün SpaceX'in roketi ile görev yapacağı yörüngesine başarıyla gönderildi. pic.twitter.com/tYDSrQgEpv — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) January 24, 2021

​ASELSAT'ın kamera görev yüküyle elde edeceği görüntüyü yer istasyonuna indireceğini ve sayısal kart görev yüküyle uzay ortamı hakkında istatiksel veri toplayacağını belirten Demir, emeği geçen herkesi tebrik etti.