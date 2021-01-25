Çin'den sipariş edilen aşıları getiren uçak İstanbul'a geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İnaktif aşıların 10 milyon doz olan 2. sevkiyatının ilk bölümü (6.5 milyon doz) aşılar pazartesi sabahı ülkemizde olacak. Tedarik planına uygun olarak teslimatlar aşı programı aksamadan devam edecek şekilde elimize ulaşacak" açıklamasında bulunmuştu.

Türkiye, Çin'den gelecek CoronaVac aşısından 50 milyon doz sipariş vermiş, aşıların farklı zamanlarda partiler halinde ulaştırılması bekleniyordu. 6.5 milyon doz aşının ikinci sevkiyatı da bugün yapıldı. Aşıları taşıyan uçak İstanbul'a geldi. Aşıların ambarlara kaldırılıp depolarda bekletilmesi bekleniyor.