Yumurtanın fiyatı bir yılda 2 katına çıktı

Yumurta fiyatları son bir yıl içinde iki kat arttı. 2020 Ocak’ta 12 liraya 30 yumurta alınırken, 2021 Ocak’ta 12 liraya sadece 11 yumurta alınabiliyor.

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, yumurta fiyatındaki artışa dikkat çekmek için sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.

"Ocak 2020’de 12 liraya 30 adet yumurta alınırken Ocak 2021'de 12 liraya 11 yumurta alınabiliyor..." notuyla paylaşım yapan Aydın, şunları söyledi:

"4 kişilik bir aile günde bir yumurta alsa yaklaşık 5 TL para veriyor. Ayda 150 TL sadece yumurtaya veriyor. Yani 4 kişilik bir aile yumurtaya elektrik, doğalgaz faturası öder gibi para ödüyor."

"Üreticiler açısından bakarsak girdi maliyetleri çok yükseldi. Bu da vatandaşa zam olarak yansıdı" diyen Aydın, "Geçen hafta Bursa Karacabey’de 5 TL’lik kıyma isteyen bir vatandaşa şahit olduk" ifadelerini kullandı.

YUMURTAYA 1 YILDA YÜZDE YÜZ ZAM



Mustafakemalpaşa'da İlçe Bş Serda Tandoğan Kuru ve yönetimiyle yumurta üreticilerini ziyaret ettik.

Fiyatlardan ne üretici memnun ne de vatandaş.



Ocak 2020’de 12 liraya 30 adet yumurta alınırken

Ocak 2021'de 12 liraya 11 yumurta alınabiliyor... pic.twitter.com/NfdvtrpMQe — Erkan AYDIN (@erkanecz) January 23, 2021

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