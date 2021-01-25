Yeni Şafak yazarı: Erdoğan'ın sürpriz dış politika toplantısında neler konuşuldu?

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, 'Erdoğan’ın sürpriz ‘dış politika’ toplantısında neler konuşuldu?' başlıklı bugünkü yazısında Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ilişkilere değinerek "Taraflar geçmişteki gerilim ve krizlere dönüp durarak, ilerisinin politikalarını belirlemek gibi bir niyet içinde değiller" ifadelerini kullandı.

Geçen cumartesi İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Dış Politika Değerlendirme Toplantısı yapıldığını belirten Acet, toplantıdan ajanslara geçilen fotoğraflardaki Yunanistan ayrıntısına dikkat çekerek "Yunanistan’la uzun bir aradan sonra bugün yeniden başlayacak olan görüşmelere atıfla, 'İstikşâfi görüşmeler, Sayın Cumhurbaşkanımız’a arz' başlığı dikkat çekiyordu. Buradan da anlaşılacağı üzere, Yunanistan’la görüşmelerde ele alınacak konular da bu toplantının kapsamı içinde yer alıyordu" ifadelerine yer verdi.

Erdoğan'ın Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyükelçileriyle gerçekleştirdiği toplantıyı da hatırlatan Acet, toplantıya katılan bir ismin “Olumlu bir hava var ve kimse dikiz aynasına bakmıyor" dediğini söyledi.

Acet'in yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"‘Dikiz aynasına bakmamak’ ne anlama geliyor?

Demek ki taraflar geçmişteki gerilim ve krizlere dönüp durarak, ilerisinin politikalarını belirlemek gibi bir niyet içinde değiller.

Bir başka bakış açısıyla şu da söylenebilir:

Bu tutum, ilişkilerde yaşanmış olan olumsuzluklardaki sorumlulukların tek taraflı dağıtılamayacağının Avrupa Birliği tarafından da zımnen kabulü anlamına geliyor.

Öyle olursa ileriye daha sağlıklı bakılabilir zaten.

Brüksel ile ilişkiler bağlamında somut adımlar neler olabilir diye sorunca, Türkiye adına bir çırpıda şu başlıklar sıralanabilir:

-Türk vatandaşlarının Avrupa seyahatleri için vize serbestisi.

-Çerçevesi günümüz şartlarının epeyce gerisinde kalan Gümrük Birliği’nin güncellenmesi.

-18 Mart 2016’da yapılan Göç Anlaşması’nın revize edilmesi.

'Vize serbestisi vatandaşlarımız için haktır'

Bunların içinde en heyecan verici madde olarak ‘vize serbestisi’ ile ilgili başlığı seçip ön plana çıkarabiliriz.

Bu işler için mesai harcayan üst düzey bir yetkiliye bu konuyla ilgili sorular yönelttiğimde, “Biz, kriterlerin çoğunu yerine getirdik. Birkaç kriter kaldı. Onlar üzerinde de çalışıyoruz. Vize serbestisi zaten vatandaşlarımız için haktır” cevabını aldım.

Dikkat edildiyse, bu başlıkların arasında yeni müzakere fasıllarının açılması gibi bir madde bulunmuyor.

Şurası açık ki, Türkiye/AB ilişkileri o noktaya geri dönmenin hâlâ çok gerisinde.

Salt Türkiye meselesi de değil, AB’nin genişleme politikaları epeyce bir süredir sıkıntıda olduğu için bu böyle.

Zaten, geçen hafta Türkiye’ye gelen Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’la basın toplantısında Bakan Çavuşoğlu bunu açıkça dillendirip şöyle bir açıklama yapmıştı:

'Bugün müzakereler ile ilgili ‘yeni fasıllar hemen açılabilir’ desem doğruyu söylememiş oluruz. Biz istemediğimiz için değil, Avrupa Birliği istemediği için genişleme politikaları ile ilgili sorunlar olduğu için. Ama vize serbestisi hayata geçebilir, bu bir sözdür.'"