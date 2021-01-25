İstanbul için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava durumu raporuna göre, çarşamba ve perşembe günü İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olması bekleniyor.

İstanbul'da hava sıcaklıları ise 17 derece dolaylarında seyrediyor. Ancak önümüzdeki günlerde hava sıcaklıları düşecek ve İstanbul'da kar yağışı yeniden başlayacak.

Bugün İstanbul'da hava sıcaklıları 17 derece dolaylarında seyrederken gün boyu il genelinde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Öte yandan yine il genelinde güney yönlerden esen rüzgârın etkisiyle birlikte sıcaklıkların yer yer mevsim normallerinin üzerine çıkacağı da tahmin ediliyor.

Ancak bugün süren sıcak ve yağışlı hava yarın akşam saatleriyle birlikte yerini soğuk ve kar yağışlı havaya bırakmaya başlıyor. Çarşamba günü özellikle gece saatlerinde sıcaklıkların 0 dereceye kadar düşmesi ve çarşamba ve perşembe günü İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışının, diğer yerlerinde ise karla karışık yağmurun etkili olması bekleniyor.