250 yıllık güneş saatinin üstünü badanayla boyadılar

Üsküdar’da bulunan Kısıklı Abdullahağa Camisi’nin minaresindeki 250 yıllık güneş saatinin üstü badanayla boyandı. Akademisyen Dr. Fatih Köse, önceki gün sosyal medya hesabından “İnsan nereye boya badana yaptığına dikkat etmeli ya da başında bir uzman olup ona yol göstermeli. Cahilce bir müdahale" diye tepki gösterdi.

İstanbul Üsküdar’da bulunan Kısıklı Abdullahağa Camisi’nin, 3. Murad’ın Bostancıbaşı Abdullah Ağa tarafından yaptırıldığı biliniyor.

Tarihi cami 1892 yılındaki depremde büyük tahribata uğradı ve 1927 tarihinde temelleri üzerinde yeniden inşa edildi.

Hürriyet'ten Ömer Erbil'in haberine göre 2014 yılında restorasyona tabi tutulan ve 2016 yılında açılışı yapılan tarihi caminin minaresinde güneş saati bulunmaktaydı. Osmanlıca harfler ve rakamlarla mermer bir levha üzerindeki güneş saati minareye 1762 yılında monte edilmiş daha sonraki yıllarda ise üzerine günümüz harfleri ile ‘Aylara göre gölge düşümüyle öğle–ikindi vakitleri’ yazılmıştı.

2014 restorasyon öncesi fotoğraflarda görünen güneş saatinin, restorasyon sonrası üstüne boya badana yapılarak kapatıldığı ortaya çıktı.

Akademisyen tarihçi Dr. Fatih Köse önceki gün sosyal medya hesabından olayı şöyle duyurdu:

"İnsan nereye boya badana yaptığına dikkat etmeli ya da başında bir uzman olup ona yol göstermeli. Cahilce bir müdahale. Yakından ve dikkatle bakarsanız bunun bir güneş saati olduğunu görebilirsiniz."

Güneş saatindeki yazıları şöyle okumuştum: "Eser-i Şâmî-zâde, kad resemehu Yahya, Fi sene 1176 S. "Günümüz Türkçesi: (Şamlıoğlu'nun eseridir. Yahya da çizmiştir/resmetmiştir. 1762 senesi Safer ayında. (Ağustos ve Eylül'e denk geliyor). — Fatih Köse (@Dr_Fatih_Kose) January 23, 2021

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Dr. Köse, güneş saatinin üstünde de şunların yazılı olduğunu söyledi:

"Eser-i Şami-zade, kad resemehu Yahya, Fi sene 1176. Günümüz Türkçesi ile Şamlıoğlu’nun eseridir. Yahya da çizmiştir/resmetmiştir. 1762 senesi Sefer ayında. En alt köşesinde ise Zuhr, ortada Asr yazıyor. Zuhur öğlen asr ise ikindi demek. Asr yazısının karşısında 8 var. Akşam saat 12’de oluyor bu sisteme göre. Öğlen vakti de 4’e rastlıyor."