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    Recep Tayyip Erdoğan

    Reform paketi şubatta açılacak

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    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202101251043650070-reform-paketi-subatta-acilacak/

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen kasım ayında yaptığı açıklamayla gündeme gelen yapısal reformları içeren taslağa son şekli veriliyor. Ekonomi ve hukuk alanında gerçekleştirilmesi öngörülen reformların, bu hafta AK Parti MYK toplantısında ele alınması ve şubat ayı içinde Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

    Ekonomi ve hukuk alanında gerçekleştirilecek reformların bu hafta yapılacak AK Parti MYK toplantısında ele alınması ve şubat ayı içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

    Dünya'nın aktardığı habere göre, 26 Ocak Salı günü toplanması beklenen AK Parti MYK’da, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulan taslak metnin ele alınarak son şeklini alması bekleniyor.

    Güven ortamı sağlanacak, yabancı yatırımlar artacak

    Reform kapsamında yapılacak yasal düzenlemelerin bu hafta çalışmalarına başlayacak Meclis gündemine şubat ayından itibaren birden fazla yasa teklifi olarak gelmesi planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta hazırlıkların kamuoyuna sunma aşamasına geldiğini belirterek, önümüzdeki haftalar içerisinde açıklama yapılacağını söyledi.

    Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün ekonomi ve iş dünyası ile ardı ardına yaptığı görüşmelerde iş ve ekonomi dünyasından gelen talepler çerçevesinde şekillenecek olan reform paketinin çatısını yatırım ortamını iyileştirecek, yabancı sermayenin girişine hız kazandıracak güven ortamını tesis edecek düzenlemeler oluşturacak. Mülkiyet hakkını pekiştiren, sözleşme hürriyetini genişleten adımlar atılacak.

    İdari düzenlemelere ilişkin adımlar da atılacak

    Reform çalışmaları adalet ve ekonomi olmak üzere iki ayak üzerinde yürütülürken, yargı alanında yapılacak düzenlemelerde büyük ölçüde yol haritasını Yargı Strateji Belgesi oluşturuyor.

    Reformlar sadece yasal değişiklikleri ile sınırlı kalmayacak idari düzenlemelerle de uygulamaya dönük adımlar atılacak. Yargı Strateji Belgesi kapsamında bugüne kadar üç ayrı paket Meclis’ten geçti.

    İnsan Hakları Eylem Planı da açıklanacak

    Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), yüksek yargı organları, Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği (AB), Birleşmiş Milletler, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın kararları, raporları ve tavsiyeleri incelenerek hazırlık süreci yürütülen İnsan Hakları Eylem Planı açıklanacak. Yargı reformu kapsamında tutukluluk sürelerinin azaltılması, AYM’nin bireysel başvurular nedeniyle artan iş yükünün azaltılması, bireysel başvuru hakkının genişletilmesi hukuk reformu kapsamında gerçekleştirilecek.

    Çevre, imar ve enerji için yerel mahkeme kurulacak

    Ekonomi alanında yatırım ortamının iyileştirilmesi kapsamında yatırım izin süreçlerinin kısaltılması, ticari uyuşmazlıkların mahkeme yerine arabuluculuk ve tahkim yoluyla çözülmesi yaygınlaştırılarak, ihtisas gerektiren çevre, imar ve enerji gibi alanlarda yeni mahkemeler kurulacak. Özel sektör yatırımlarında izin süreçlerinin hızlandırılması amacıyla çerçeve bir yatırım kanununun çıkarılması da bekleniyor. Reformlar kapsamında Borçlar Kanununda değişiklik, düzenleyici ve denetleyici kurumların yapılarının yeniden ele alınması, hacizle ilgili şartların gözden geçirilmesi bekleniyor.

    Etiketler:
    AYM, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, AB, AİHM, Reform, Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Elvan, Abdulhamit Gül, Hukuk, Ekonomi, AK Parti
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