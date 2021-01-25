Ankara-Sivas YHT projesinin performans testi başladı

Hattın performansı üzerinde yapılacak testlere bu sabah saat 08.00 itibariyle başlandı. Yüksek hızlı tren setinin, imalatı tamamlanan demiryolu hattında özellikle tren tespit sistemiyle olan etkileşiminin gözlemlenmesi amacıyla performans testi gerçekleştirilecek.

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı ile ilgili test çalışmalarına, hat ölçüm testleri, dinamik testler, ETCS Seviye 1 testleri ile devam edilecek ve testlerin başarıyla tamamlanmasının ardından Ankara-Sivas arasını 2 saate düşürecek hattın açılışı yapılarak işletmeye alınacak.

Söz konusu çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun “Ankara-Sivas arası yaklaşık 405 km’lik bir güzergah. Zorlu coğrafyalardan geçtik. Ama İnşallah sona yaklaştık. Özellikle elektrifikasyonda önemli bir aşamaya geldik. Bu anlamda sahadaki imalatı yapılan kesimlerle trenin etkileşimini görmek üzere hızlı trenimizle Sivas’a gideceğiz. Çok heyecanlıyız” ifadelerini kullandı.