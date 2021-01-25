Sağlık Bakanı Koca: 80 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlıyoruz

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından Kovid-19 toplumsal aşılama sürecine ilişkin paylaşımda bulundu.
Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi doğrultusunda aşılama takvimine ilişkin bilgi veren Koca, "Bilim Kurulumuzun önerisiyle hazırlanan program dahilinde bugün itibarıyla 80 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlıyoruz. 80 yaş üzeri vatandaşlarımız sağlık kuruluşlarımızda aşılanacaklar" ifadelerini kullandı.
Bilim Kurulumuzun önerisiyle hazırlanan program dâhilinde bugün itibariyle, 80 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlıyoruz. 80 yaş üzeri vatandaşlarımız sağlık kuruluşlarımızda aşılanacaklar.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 25, 2021
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