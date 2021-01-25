Kavgayı ayırmak isterken bıçaklanan öğretim görevlisi hayatını kaybetti

Tarsus Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Pazarlama Programı Bölüm Başkanı İbrahim Kaan Tekin, ailesini ziyaret için gittiği Anamur ilçesinde iki grup arasındaki kavgayı ayırmaya çalıştı.
Bu sırada bıçakla yaralanan 29 yaşındaki Tekin, ambulansla kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Bekar olan öğretim görevlisinin cenazesi yapılan otopsinin ardından Anamur’da toprağa verildi.
Olaydan sonra kaçan şüphelileri arama çalışmaları ise sürüyor.
Rektör Aydın’dan açıklama
Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Aydın, olaydan büyük üzüntü duyduklarını ifade etti:
"Üniversitemizin Meslek Yüksekokulu öğretim görevlilerinden İbrahim Kaan Tekin'in vefatının derin üzüntüsü içindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz. Öğretim görevlimiz, genç, çalışkan, güler yüzlü ve işini severek yapan bir hocamızdı. O aramızdan ayrıldı, geride büyük bir boşluk bıraktı. Biz onu çok iyi bilirdik, ondan razıydık. Haklarımız helal olsun. Mekanı cennet olsun.”
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