Ebubekir Şahin yeniden RTÜK Başkanı seçildi

RTÜK Başkanı Şahin'in 2 yıllık görev süresinin dolması sebebiyle bugün Üst Kurul'da başkanlık ve başkan vekilliği seçimi yapıldı.
Yapılan oylama sonucunda Şahin, RTÜK Başkanlığı'na yeniden seçildi.
RTÜK’te İkinci Şahin Dönemi - RTÜK | Radyo ve Televizyon Üst Kurulu: https://t.co/NQP133g0Bk— Ebubekir Şahin (@ebekirsahin) January 25, 2021
6112 sayılı Kanun gereği başkanın görevde bulunduğu süreyle sınırlı olan başkan vekilliği görev süresi de tamamlanınca Üst Kurul'da başkan vekili seçimi de yapıldı. RTÜK Başkan Vekilliği'ne kurul üyesi Arif Fırtına getirildi.
Başkanlık seçiminin ardından RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ve Başkan Vekili Arif Fırtına, Üst Kurul üyelerine teşekkür etti.
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