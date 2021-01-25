Kayıt
14:43 25 Ocak 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Babacan'dan Karamollaoğlu'na ziyaret: 'Saadet Partisi'yle yakın olmamız önemli'

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 67
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/19/1043651752_0:0:1281:721_1200x675_80_0_0_f9056796217842b671e8ecb8b5563df6.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202101251043651783-babacandan-karamollaogluna-ziyaret-saadet-partisiyle-yakin-olmamiz-onemli/

    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret eden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "DEVA olarak bizim Saadet Partisi'yle yakın olmamız, istişare etmemiz büyük önem taşıyor. Ülkemizde yönetim zihniyeti problemi var" dedi.

    DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti.

    İki lidere görüşmede, Saadet Partisi Siyasi İşler Başkanı Cafer Güneş, STK ve Halkla İlişkiler Başkanı Atik Ağdağ, Parti Sözcüsü Birol Aydın, Gençlik Kolları Başkanı ve Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman, DEVA Partisi Teşkilat İşleri Başkanı Sadullah Ergin, Yerel Yönetimler ve Şehircilik Politikaları Başkanı Mehmet Emin Ekmen, Sosyal Politikalar Başkanı Selma Aliye Kavaf ve Gençlik Politikaları Başkanı Doğa Şanlıoğlu eşlik etti.

    Gazete Duvar'ın aktardığına göre, Saadet Partisi Genel Merkezi'ndeki görüşmenin ardından iki lider ortak basın açıklaması yaptı. 

    Babacan ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, "DEVA olarak bizim Saadet Partisi'yle yakın olmamız, istişare etmemiz büyük önem taşıyor. Biliyorsunuz Türkiye'de problemler her alanda büyüyor. İçeride yönetimin bugünkü problemlere çözüm üretemediğini görüyoruz. Ülkemizde yönetim zihniyeti problemi var. Bundan sonraki süreçte de yakın bir istişare sürecinde olmayı istiyoruz" dedi.

    Babacan ve Karamollaoğlu'nun gazetecilerin soruları üzerine yaptıkları açıklamalar ise şöyle:

    'Aşı nüfusa göre çok az'

    Soru: Bugün ikinci doz aşılar geldi. Gelen dozlar yeterli mi, aşılarla ilgili izlenen prosedürü nasıl değerlendiriyorsunuz? Erdoğan'ın kapanan iş yerleriyle ilgili açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

    Karamollaoğlu: Aşıyla ilgili endişeler biraz fazlaydı. Ekonomiye gelince bu iktidarın en önemli özelliği olanı görememek.

    Babacan: Aşı konusunda başlamış olması sevindirici. Gelen doz sayısı nüfusla mukayese edildiğinde çok düşük. Türkiye'nin ihtiyacı olan doz sayısı 2021 için 200 milyon doz. Türkiye'de kapanan iş yeri meselesi Sayın Erdoğan'ın Türkiye'nin gerçeklerinden kopuk olan ilk ifadesi değil. Önce Türkiye'nin gerçeklerini görsünler. 'Laf üretmesinler, iş üretsinler' diyoruz

    'Askeri operasyonlarla terör sorununu bitirmek mümkün değil'

    Soru: Sincar'da PKK'ya operasyon olur mu? 

    Babacan: Türkiye'nin önceliği tüm komşularıyla olan ilişkilerini görüşmek olmalı. Askeri operasyonlarla terör sorununu bitirmek mümkün değil.

    Soru: HDP'nin Esenyurt ilçe binasında Öcalan posterleri bulunmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? 

    Karamollaoğlu: HDP'nin ilçe teşkilatında Öcalan'ın fotoğraflarının olmasını garipsedim de hükümetin yaklaşımıyla nasıl bağdaştırılacak merak ediyorum. Biraz esef verici bu görüntüler. 

    Babacan: Türkiye'deki siyasi yapılar üzerinde herhangi bir örgütün gölgesi olmaması gerekir. Osman Öcalan'ı devlet kanalına çıkaran bu ülkenin kendisiydi.

    'İttifakların kurulması bugünün gündeminde değil'

    Soru: AK Parti ile belli doğru bulmadığınız politikalarını değiştirirse ittifak yapabileceğinizi söylediniz. Değişmesi gerekenler neler?

    İttifak konusu her yerde konuşuluyor. Kelimeler de ayıklanarak verilebiliyor. İttifaklar bugünkü şartlarda seçim ittifakı olduğu için seçim sürecine girdikten sonra atılacak adımdır. Ama siyasi partilerin birbirleriyle daha yumuşak iletişim kurmaları tabiidir. İttifakların kurulması bugünün gündeminde değil. İttifakla koalisyonu da ayırmak lazım. Ancak değişmesi gereken yasalar ya da anayasa değildir. Siz anayasayı tanımam diyen hakime terfi verirseniz nasıl olacak.

    Etiketler:
    Çözüm, koalisyon, ittifak, Ziyaret, Ali Babacan, DEVA Partisi, Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    'Dünyanın geri kalanında vakalar hızla artar ve karantinalar sürerken 11 milyon kişinin yaşadığı kentte gençlerin artık zor kazanılmış özgürlüklerinin tadını çıkardıklarını' yazan AFP muhabirleri, ziyaret ettikleri bazı gece kulüplerini ve alınan tedbirleri anlattı. Habere göre kıyafet kuralı ya da VIP listesi olmayan Super Monkey adlı bir gece kulübünde maske zorunlu, girişte de ateş ölçülüyor ve ateşi 37.3'ün üzerinde çıkanlar mekana giremiyor ama dans pistinde maske ve sosyal mesafe kuralına pek uyulmuyor.
    AFP, Vuhan'daki gece hayatını görüntüledi
    Karikatür
    Blinken: Türkiye'nin bir NATO müttefiki olarak S-400 edinmesi kabul edilemez
    İnfografik
    Uzun menzilli tank avcısı: UMTAS
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet