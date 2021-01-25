Babacan'dan Karamollaoğlu'na ziyaret: 'Saadet Partisi'yle yakın olmamız önemli'

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret eden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "DEVA olarak bizim Saadet Partisi'yle yakın olmamız, istişare etmemiz büyük önem taşıyor. Ülkemizde yönetim zihniyeti problemi var" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti.

İki lidere görüşmede, Saadet Partisi Siyasi İşler Başkanı Cafer Güneş, STK ve Halkla İlişkiler Başkanı Atik Ağdağ, Parti Sözcüsü Birol Aydın, Gençlik Kolları Başkanı ve Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman, DEVA Partisi Teşkilat İşleri Başkanı Sadullah Ergin, Yerel Yönetimler ve Şehircilik Politikaları Başkanı Mehmet Emin Ekmen, Sosyal Politikalar Başkanı Selma Aliye Kavaf ve Gençlik Politikaları Başkanı Doğa Şanlıoğlu eşlik etti.

Gazete Duvar'ın aktardığına göre, Saadet Partisi Genel Merkezi'ndeki görüşmenin ardından iki lider ortak basın açıklaması yaptı.

Babacan ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, "DEVA olarak bizim Saadet Partisi'yle yakın olmamız, istişare etmemiz büyük önem taşıyor. Biliyorsunuz Türkiye'de problemler her alanda büyüyor. İçeride yönetimin bugünkü problemlere çözüm üretemediğini görüyoruz. Ülkemizde yönetim zihniyeti problemi var. Bundan sonraki süreçte de yakın bir istişare sürecinde olmayı istiyoruz" dedi.

Babacan ve Karamollaoğlu'nun gazetecilerin soruları üzerine yaptıkları açıklamalar ise şöyle:

'Aşı nüfusa göre çok az'

Soru: Bugün ikinci doz aşılar geldi. Gelen dozlar yeterli mi, aşılarla ilgili izlenen prosedürü nasıl değerlendiriyorsunuz? Erdoğan'ın kapanan iş yerleriyle ilgili açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Karamollaoğlu: Aşıyla ilgili endişeler biraz fazlaydı. Ekonomiye gelince bu iktidarın en önemli özelliği olanı görememek.

Babacan: Aşı konusunda başlamış olması sevindirici. Gelen doz sayısı nüfusla mukayese edildiğinde çok düşük. Türkiye'nin ihtiyacı olan doz sayısı 2021 için 200 milyon doz. Türkiye'de kapanan iş yeri meselesi Sayın Erdoğan'ın Türkiye'nin gerçeklerinden kopuk olan ilk ifadesi değil. Önce Türkiye'nin gerçeklerini görsünler. 'Laf üretmesinler, iş üretsinler' diyoruz.

'Askeri operasyonlarla terör sorununu bitirmek mümkün değil'

Soru: Sincar'da PKK'ya operasyon olur mu?

Babacan: Türkiye'nin önceliği tüm komşularıyla olan ilişkilerini görüşmek olmalı. Askeri operasyonlarla terör sorununu bitirmek mümkün değil.

Soru: HDP'nin Esenyurt ilçe binasında Öcalan posterleri bulunmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Karamollaoğlu: HDP'nin ilçe teşkilatında Öcalan'ın fotoğraflarının olmasını garipsedim de hükümetin yaklaşımıyla nasıl bağdaştırılacak merak ediyorum. Biraz esef verici bu görüntüler.

Babacan: Türkiye'deki siyasi yapılar üzerinde herhangi bir örgütün gölgesi olmaması gerekir. Osman Öcalan'ı devlet kanalına çıkaran bu ülkenin kendisiydi.

'İttifakların kurulması bugünün gündeminde değil'

Soru: AK Parti ile belli doğru bulmadığınız politikalarını değiştirirse ittifak yapabileceğinizi söylediniz. Değişmesi gerekenler neler?

İttifak konusu her yerde konuşuluyor. Kelimeler de ayıklanarak verilebiliyor. İttifaklar bugünkü şartlarda seçim ittifakı olduğu için seçim sürecine girdikten sonra atılacak adımdır. Ama siyasi partilerin birbirleriyle daha yumuşak iletişim kurmaları tabiidir. İttifakların kurulması bugünün gündeminde değil. İttifakla koalisyonu da ayırmak lazım. Ancak değişmesi gereken yasalar ya da anayasa değildir. Siz anayasayı tanımam diyen hakime terfi verirseniz nasıl olacak.