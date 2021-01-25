Aşılama süreciyle ilgili bilgiler: Öncelik durumu nasıl sorgulanıyor, aşı randevusu nasıl alınıyor?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı başlayan aşılama süreci devam ediyor. Vatandaşlar, öncelik durumlarını ve kendilerine ne zaman sıra geleceğini merak ediyorlar.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Çinli Sinovac şirketi tarafından üretilen CoronaVac aşısı Türkiye'deki vatandaşlara uygulanmaya başlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugünden itibaren 80 yaş üzerindekilerin de aşılanmasına başlanacağını, bu kişilerin sağlık kuruluşlarında aşı olacaklarını açıkladı.

Bilim Kurulumuzun önerisiyle hazırlanan program dahilinde bugün itibariyle, 80 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlıyoruz. 80 yaş üzeri vatandaşlarımız sağlık kuruluşlarımızda aşılanacaklar. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 25, 2021

BBC Türkçe, ​bu kapsamda hangi gruplara ne zaman aşı yapılacağı, öncelik durumunun nasıl sorgulandığına dair bir haber derledi. Haberde şu bilgiler yer aldı:

Belirlenen aşamalarda hangi yaş aralıkları ve sektörler yer alıyor?

1. Aşama: Belirlenen öncelik sıralamasına göre, 1. Aşama'da ilk olarak sağlık çalışanları, bakım evlerinde kalanlar ve 65 yaş üstü bireyler var. 1. Aşama'nın C grubunu oluşturan 65 yaş üstü bireyler, yaş aralığına göre sıralanacak. 85 yaş üstü kişilerden başlayan sıralama, beşer yaş arayla genişleyecek ve son olarak 65-69 yaş arasındaki bireylerle 1. Aşama sona erecek.

Sağlık Bakanlığı Aşıda öncelikli meslek grupları

2. Aşama: 2. Aşama'da öncelikli sektörler ile 50-64 yaş aralığında bireylerin aşılanmasına başlanacak. Öncelikli sektörler arasında, gıda sektörü, eğitim sektörü ve taşımacılık da bulunuyor. Dolayısıyla öğretmenlerin ve marketlerde çalışanların aşılanmasının bu aşamada gerçekleşmesi bekleniyor.

3. Aşama: 3. Aşama'da, yaş aralığından bağımsız olarak kronik hastalığı bulunan kişilere aşı yapılacak. 18 yaş üstü bireylerin tamamına da 3. Aşama'nın B grubunda aşı yapılacak.

4. Aşama: 4. Aşama'da ise aşılanma sırası geldiği halde zamanında aşı yaptırmayanlara aşı yapılacak.

Türkiye'de aşı sırası 80 yaş üzerindekilere geldi. Aşı öncelik durumu nasıl sorgulanıyor? https://t.co/fuZ870n62l — BBC News Türkçe (@bbcturkce) January 25, 2021

Adım adım aşı randevusu

Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı 'Nasıl aşı olurum?' rehberine göre, Kovid-19 aşısını olmak için ilk olarak e-Nabız hesabına giriş yapmak gerekiyor. Sağlık Bakanlığı, e-Nabız uygulamasına Kovid-19 aşı durumu bilgilendirme özelliği ekledi.

Burada 'Covid-19 Aşı Durumu' menüsüne tıklandığında, aşı öncelik durumu görülebiliyor. Mobil uygulama kullanmayan veya internete sahip olmayan kişilerin kısa mesaj (SMS) yöntemiyle de aşı öncelik durumu sorgulanabiliyor. Aralarında boşluk bırakarak, 'AŞI', T.C. Kimlik Numarası ve kişinin kimlik seri numarasının son 4 hanesini 2023'e SMS olarak göndermek gerekiyor.

© Fotoğraf : Sağlık Bakanlığı Öncelikli gruplar arasında yer alanların Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) uygulamasıyla randevu alması gerekiyor.

MHRS ile hem aile hekiminden, hem de kamu, özel ve üniversite hastanelerinden aşı randevusu alınabiliyor. Randevu bilgileri kısa mesaj (SMS) ile kişinin cep telefonuna gönderiliyor.

Sağlık Bakanlığı, aşı uygulama noktalarında kalabalık oluşmaması için, randevu saatinden 15 dakika önce gidilmesinin yeterli olduğunu belirtiyor ve maske kullanımına dikkat etmek konusunda uyarıyor.

Aşının ikinci dozu için randevu, aşıyı uygulayan sağlık biriminden ya da yine MHRS üzerinden alınabiliyor.