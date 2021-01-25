MHP'li Yalçın'dan Türkeş'e: Tuğrul efendi sırtını yaslayacak yeni melce bulmuş

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Tuğrul Türkeş'in "Azgın milliyetçiliğe karşıyım" şeklindeki açıklamasına yanıt verdi. Türk milliyetçiliği davasının bugünkü neferlerini azgınlıkla suçlamanın ihanetle eşdeğer olduğunu söyleyen Yalçın, "Tuğrul efendi" diye seslendiği Türkeş'in sırtını yaslayacak yeni bir melce bulduğunu ifade etti.

AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş'in "Filizlenen bu azgın milliyetçiliğe karşıyım" sözlerine MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan yanıt geldi.

Yalçın, Türkeş'in 'azgın milliyetçilik' ifadesini MHP'ye zarar vermek maksadıyla kullandığını belirterek bu sözleri 'sırtını yaslayacak ve ihtiyaçlarını karşılayacak yeni bir siyasi melce (barınak) bulmanın işareti' olarak yorumladı.

Türkgün gazetesine konuşan Yalçın, “MHP’ye zarar vermek maksadıyla partimizin varlık sebebi olan Türk milliyetçiliği davasına 'azgın' yaftasını yapıştırmaya cüret eden Tuğrul efendinin kerameti kendinden menkul bir 'azgın milliyetçilik' iddiası ortaya atması; bu hususta bir şey bildiğinin değil, sırtını yaslayacak ve ihtiyaçlarını karşılayacak yeni bir siyasi melce bulduğunun işaretidir” dedi.

​"İslam dünyasını emperyalizme ram etmeye dönük 'Ilımlı İslam' projesi gibi, sözde azgın milliyetçiliğe alternatif olarak sunulmaya çalışılan 'ılımlı' veya 'yumuşak' milliyetçilik de sadece yükselen Türkiye’nin önünü kesmek isteyenlerin projesidir" yorumunu yapan Yalçın şöyle konuştu: