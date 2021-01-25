MHP'li Yalçın'dan Türkeş'e: Tuğrul efendi sırtını yaslayacak yeni melce bulmuş

AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş'in "Filizlenen bu azgın milliyetçiliğe karşıyım" sözlerine MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan yanıt geldi.
Yalçın, Türkeş'in 'azgın milliyetçilik' ifadesini MHP'ye zarar vermek maksadıyla kullandığını belirterek bu sözleri 'sırtını yaslayacak ve ihtiyaçlarını karşılayacak yeni bir siyasi melce (barınak) bulmanın işareti' olarak yorumladı.
Türkgün gazetesine konuşan Yalçın, “MHP’ye zarar vermek maksadıyla partimizin varlık sebebi olan Türk milliyetçiliği davasına 'azgın' yaftasını yapıştırmaya cüret eden Tuğrul efendinin kerameti kendinden menkul bir 'azgın milliyetçilik' iddiası ortaya atması; bu hususta bir şey bildiğinin değil, sırtını yaslayacak ve ihtiyaçlarını karşılayacak yeni bir siyasi melce bulduğunun işaretidir” dedi.
'Azgın milliyetçilik' söylemine MHP’den tepki: Devşirilmeye kılıf arıyorhttps://t.co/S8Q45aiCT7 pic.twitter.com/7Hd6yLF7SB— Türkgün Gazetesi (@TurkgunGazetesi) January 24, 2021
"İslam dünyasını emperyalizme ram etmeye dönük 'Ilımlı İslam' projesi gibi, sözde azgın milliyetçiliğe alternatif olarak sunulmaya çalışılan 'ılımlı' veya 'yumuşak' milliyetçilik de sadece yükselen Türkiye’nin önünü kesmek isteyenlerin projesidir" yorumunu yapan Yalçın şöyle konuştu:
- "Ülkücü Hareket üzerinden Türk milliyetçiliği davasının bugünkü neferlerini azgınlıkla suçlamak, ihanetle eşdeğerdir. MHP ve Ülkücü Hareketin temsil ettiği bugünkü dinamik Türk milliyetçiliğinin bilime aykırı olduğunu ileri sürmek; 1944 yılında Türk milliyetçilerinin yaşadığı zulmü, verdikleri mukaddes kavgayı inkârdır. O dönemin önderi büyük dava adamı Nihal Atsız’ı inkârdır. Alparslan Türkeş’i inkârdır."
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