THY, İsrail'e uçuşları durdurdu

THY, İsrail'e uçuşların 31 Ocak'a kadar durdurulduğunu duyurdu.

Türk Hava Yolları (THY), İsrail çıkışlı ve varışlı tüm uluslararası uçuşların 26 Ocak’tan 31 Ocak’a dek geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

Açıklama, THY’nin Twitter hesabından yapıldı.

İsrail'e uçuş yapacak yolcularımızın dikkatine: pic.twitter.com/r9J5X7fO65 — TK HelpDesk (@TK_HelpDesk) January 25, 2021

Açıklamada, yolcuların bilet işlemlerini çağrı merkezlerinden, satış ofislerinden veya satın alınan acenteye başvurarak gerçekleştirebilecekleri kaydedildi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, dün yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla tüm uluslararası yolcu uçuşlarının ay sonuna kadar kadar askıya alındığını duyurmuştu.