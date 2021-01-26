TRT, tepkilerin ardından ilk Uğur Mumcu videosunu yükledi

Gazeteci Emre Kızılkaya, Journo.com.tr'de yer bulan yazısında, 24 Ocak 1993'te bombalı suikast ile öldürülen gazeteci Uğur Mumcu'nun katıldığı programların TRT arşivinden silindiğini bildirmişti. Kızılkaya, TRT'nin Mumcu'nun programlarının yerine Hülya Koçyiğit ve Alev Alatlı gibi isimlerin videolarının konulduğunu yazmıştı.

Uğur Mumcu'nun oğlu Özgür Mumcu, durumun ortaya çıkmasının ardından yaptığı Twitter paylaşımında TRT'den yanıt beklediğini belirtmiş; tepkilerin yükselmesini takiben TRT'den yapılan açıklamada, "Uğur Mumcu arşivi en kısa sürede TRT İzle’den Türkiye’nin ulaşımına açılacaktır" ifadeleri kullanılmıştı.

Cumhuriyet'in haberine göre TRT, bugün söz konusu videolardan birini 'www.trtizle.com' adresli internet sitesine yükledi.

1979 yılında Emre Kongar'ın sunuculuğunu yaptığı 'Ayın Getirdikleri' programının 35 dakikalık bölümünde, Uğur Mumcu ve hukukçu Ergun Özbudun konuk ediliyor.