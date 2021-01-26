Selvi: Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a rakip olarak en yakın isim İmamoğlu

Optimar'ın ocak ayı anket verilerini değerlendiren Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rakip olarak en yakın isim Ekrem İmamoğlu çıkıyor. Erdoğan diyenlerin oranı 43.9 olurken, İmamoğlu yüzde 35.2 alıyor. İYİ Parti ve HDP'den de İmamoğlu’na oy gidiyor" dedi.

Hürriyet yazarı Selvi, bugünkü köşe yazısında Optimar'ın ocak ayı anketine yer verdi.

"Optimar anketinde Cumhurbaşkanlığı seçimlerine geniş yer ayırmış. Ben anketin karşılaştırmalı bölümlerini paylaşmak istiyorum" diyen Selvi, şu ifadelere yer verdi:

Erdoğan-Gül

Cumhurbaşkanlığı seçiminde son turda Recep Tayyip Erdoğan ile Abdullah Gül kalsa oyunuzu kime verirsiniz” diye sorulduğunda yüzle 43.5’le Erdoğan çıkıyor. Abdullah Gül diyenlerin oranı 20.3’te kalırken, kararsızların oranı 36.1 çıkıyor. İlginç olanı, AK Parti’den Abdullah Gül’e oy gitmiyor.

Erdoğan-Babacan

Ali Babacan, Abdullah Gül’ü burun farkıyla geçiyor ama 'Erdoğan’a oy veririm' diyenlerin oranı yükseliyor. Ankete katılanların yüzde 45.1’i Erdoğan derken, Ali Babacan diyenler 20.9 çıkıyor. Kararsızların oranı ise 34.1 gibi yüksek bir seviyede bulunuyor.

Erdoğan-İmamoğlu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a rakip olarak en yakın isim Ekrem İmamoğlu çıkıyor. Erdoğan diyenlerin oranı 43.9 olurken, İmamoğlu yüzde 35.2 alıyor. Kararsızların oranı 20.8’e gerilirken CHP seçmeni yüzde 90.6 gibi bir oranda İmamoğlu’nu destekliyor. İYİ Parti ve HDP’den de İmamoğlu’na oy gidiyor.

Erdoğan-Kılıçdaroğlu

Erdoğan yüzde 45.8’le yüksek orana Kılıçdaroğlu ile yarıştığı zaman ulaşıyor. Kılıçdaroğlu, 27.2’de kalırken kararsızların oranı yüzde 27’ye yükseliyor. Erdoğan, Kılıçdaroğlu ile yarıştığı takdirde MHP ve Saadet Partisi seçmeninden de yüksek oranda bir destek alıyor. Kılıçdaroğlu’na CHP’den gelen destek ise 81.9’la Ekrem İmamoğlu’nun gerisinde kalıyor.

Erdoğan-Yavaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mansur Yavaş’ın yarışması durumunda dikkat çeken veriyi Kılıçdaroğlu ile kıyaslaması oluşturuyor. Erdoğan 43.1 alırken, Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu’nu 4.6 puan geçerek 31.8’e ulaşıyor. Kararsızların oranı ise yüzde 25 çıkıyor.

Erdoğan-Akşener

Erdoğan’a destek 43.8 çıkarken Meral Akşener yüzde 30 alıyor. Kararsızların 26.2 çıktığı ankette Akşener’e İYİ Parti’den sonra en fazla destek CHP seçmeninden geliyor.

Erdoğan-İnce

Erdoğan’ın yüzde 45 aldığı ankette Muharrem İnce 28.6 çıkıyor. Kararsızlar 26.4 çıkarken, tüm yaşananlara rağmen CHP seçmeni yüzde 84’le Muharrem İnce’ye, Kılıçdaroğlu’ndan daha fazla destek veriyorlar.

Erdoğan-Demirtaş

Selahattin Demirtaş, en beğenilen siyasetçiler arasında yüksek çıkmasına rağmen Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 17’de kalıyor. Erdoğan en yüksek orana 51.8’le Demirtaş'la yarıştığı takdirde ulaşıyor. Kararsızların oranı 31.2’de kalırken, İYİ Partililerin 29.7’si Erdoğan’a oy veriyor. Demirtaş ise en fazla oyu HDP’nin ardından 28.4’le CHP’den alıyor.