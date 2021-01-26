Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Özlü: Virüsü taşıyıp bulaştıran sayısı, pozitif vaka sayısından fazla

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, septom göstermeyen ya da rahatsızlandıkları halde hastaneye gitmeyerek virüsü yayan vakaların, hastaneye başvurup testleri pozitif çıkan vaka sayısından daha fazla olduğunu söyledi.