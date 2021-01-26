Kumar baskınında yakalanan adam: Sizin yaptığınız bir ailenin boşanmasına neden olur, sanki cinayet işledim

Bursa’da koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanede kumar oynayan 5 kişi, polisi görünce kaçmak istedi. Yakalanan 5 kişiden biri olan 46 yaşındaki V.A., basın mensuplarına, "Sizin yaptığınız bir ailenin boşanmasına neden olur. Sanki ben cinayet işlemişim, haberlerde gördüğüm başıma geliyor" diyerek tepki gösterdi

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi ilçesi Küplüpınar Mahallesi İstanbul Caddesi'nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanede kumar oynandığı ihbarını aldı. Polisin geldiğini, gören yaklaşık 20 kişi arka kapıdan çıkarak, kaçtı.

'Kumar oynamıyorum'

Polis ara sokaklara girerek kaçmaya çalışanlardan 5'ini yakaladı. Kaçmaya çalışanlardan V.A. “Sokağa işim gereği çıktım. Ben kumar oynamıyorum kumardan da gelmiyorum” dedi.

V.A. görüntü çeken basın mensuplarına da “Niye sadece beni çekiyorsunuz, sokakta bir tek ben mi varım? Sizin yaptığınız bir ailenin boşanmasına neden olur. Buradaki insanların hepsi yanlış, sizin de çocuğunuz var. Sanki ben cinayet işlemişim, haberlerde gördüğüm başıma geliyor” diyerek tepki gösterdi.

Toplam 15 bin 750 TL ceza

G.B.'ye ait olduğu belirlenen kahvehaneye kapısının kilitli olması nedeniyle girilemezken, iş yerinin geçtiğimiz ay 2 kere mühürlendiği, kumar oynayanların polis baskınına karşı binanın çevresine kurulan 4 güvenlik kamerası ile dışarıyı izlediklerini öğrenildi.

Kumar oynayan V.A. ile B.G., R.K., H.K. ve P.M.'ye 3 bin 150'şer liradan toplam 15 bin 750 TL ceza kesildi.