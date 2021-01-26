Hande Fırat: AK Parti, Cumhur İttifakı'nı genişletmek istiyor

Hürriyet yazarı Hande Fırat, AK Parti ile Saadet Partisi arasında son dönemde yapılan görüşmelerle ilgili olarak "AK Parti cumhur ittifakını genişletmek istiyor

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, bugünkü yazısında AK Parti ile Saadet Partisi arasında son dönemde gerçekleşen görüşmelere değindi.

AK Parti'nin cumhur ittifakını genişletmek istediğini söyleyen Fırat, kulis bilgilerine dayandırdığı haberinde Saadet Partisi'nin de 'partili cumhurbaşkanlığı' konusu haricinde cumhur ittifakı içerisinde yer almak istediğini iddia etti.

'Siyasette taşlar yeniden döşenir mi?' başlıklı bugünkü yazısında Fırat, şunları söyledi:

"AK Parti, cumhur ittifakını genişletmek istiyor.

Saadet Partisi’nin tabanında da CHP ve HDP ile aynı safta yer almaktan kaynaklanan ciddi rahatsızlık var.

Saadet Partisi açısından da cumhur ittifakına katılmak bir fırsat. Hem kan kaybetmemek, hem de aynı dili konuştuğu diğer partiler (DEVA Partisi, Gelecek Partisi) arasında kaybolmaması için.

Saadet Partisi’nin muhalif kanadı da konuya objektif yaklaşabilirse siyaset sahnesinde başka bir fotoğraf ortaya çıkabilir.

Saadet Partisi kulisleri

AK Parti’nin ziyarete bakışı böyle. Oğuzhan Asiltürk ile yapılan görüşmeye büyük önem veriyorlar. Önümüzdeki dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Recai Kutan’ı da ziyaret eder mi, henüz belli değil. Ancak konuya bir de Saadet Partisi açısından bakmak gerek. Saadet Partisi’ndeki kulis bilgilerden hareketle hem ziyarete hem de sürece nasıl bakıldığını maddeler halinde sıralayalım;

Saadet Partisi’nde bir kırgınlık var. O kırgınlığı, “Aynı evdeydik, beni yolda bıraktın. Bugüne kadar da bana göz açtırmadın” sözleriyle özetleyebiliriz.

Ancak bu kırgınlık geride bırakılmayacak bir kırgınlık değil. İki partinin anlaşabileceği politik temel çok. Ancak Saadet Partisi’nin eleştiri ve beklentileri de var. Bu nedenle de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bundan sonra olası birliktelik için izleyeceği politikalar merak ediliyor.

Temelde Saadet Partisi başkanlık sistemine karşı değil. Ancak Türkiye’de uygulanan model eleştiriliyor. Özellikle de partili cumhurbaşkanlığı modeli.

Saadet Partisi’nde beklenti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın partili cumhurbaşkanlığı modelinden vazgeçeceği yönünde. Bunun için de partisini sağlam bir limana yanaştırmak istediği yorumları yapılıyor. Yaklaşmakta olan AK Parti kongresinde bunun izlerinin görülebileceği belirtiliyor."