Bakan Pekcan: Esnafa kira ve gelir kaybı desteklerine yeniden başvuru imkanı sağlıyoruz

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkarlara yönelik kira ve gelir kaybı desteklerine yeniden başvuru imkanı sağlanacağını duyurdu.
Bakan Pekcan başvuruların bugünden itibaren başlayacağını belirterek, 31 Mart 2021'e kadar e-devlet üzerinden başvuruların yapılabileceğini açıkladı.
Twitter üzerinden açıklama yapan Pekcan şunları söyledi:
- Bakanlığımıza ulaşan talepler üzerine esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerine yönelik kira ve gelir kaybı desteklerine yeniden başvuru imkanı sağlıyoruz.
(2/2) Buna göre destekten yararlanma şartlarını taşıyan fakat başvuruda bulunmayan esnaflarımız, başvurularını bugünden itibaren 31 Mart 2021 saat 23:59’a kadar e-devlet üzerinden yapabilecektir. Hayırlı olsun— Ruhsar Pekcan (@pekcan) January 26, 2021
- Buna göre destekten yararlanma şartlarını taşıyan fakat başvuruda bulunmayan esnaflarımız, başvurularını bugünden itibaren 31 Mart 2021 saat 23:59’a kadar e-devlet üzerinden yapabilecektir. Hayırlı olsun
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