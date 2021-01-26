Bahçeli: CHP Genel Başkanı ile İP'in başındaki kişi şiddetten rahatsızlarsa teröriste 'terörist' demeyi öğrensinler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli’nin konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Millete vekâlet onurlu ve üstün demokratik görevdir, bu görevin hakkını vermek şerefli bir mücadelenin mükâfatıdır.

Her dava adamı aynı zamanda gönül adamıdır. MHP’nin muhterem vekilleri bu vasfa ziyadesiyle haizdir. Sevdamız millet, sesimiz devlettir.

Bizi arayan çarpık kulislerinde, çıkar lobilerinde, çorap ortamlarda değil Türk milletinin varlığında bulacaktır, nitekim bariz farkımız da budur. Geldiğimiz yer belli, varacağımız yer bellidir. 3-5 kendini bilmezin 5-10 densizin karalamasıyla yolumuzdan dönecek değiliz, mahcubiyetimiz yok ki yüzümüz kızarsın. Mağlubiyetimiz yok ki başımız öne eğilsin, açığımız yok ki korkularımız öne çıksın. Biz onun bunun ne dediğine bakmıyoruz, millet, ecdat ne diyor, Allah ne buyuruyor ona bakıyoruz.

Fanatizmin uşağı olanlar MHP ile boy ölçüşemez. Hep aynı ilkelikler, hep bildik tahrik ve bayatlamış suçlamalar tekraren tedavüle sokulmuştur.

'Kara kampanyalara asla teslim olmayız'

MHP’yi şiddet yanlısı göstermek, sokak diline saplanıp kaldığını iddia etmek ayıplı ve ahlaksız bir suçlamadır. İnsan sevgimizin sadakasını versek 7 sülalesine yetecek olan çevrelerin partimizi kavga ve karışıklıkla bir gösterme çabası hayasız bir tuzaktır. Biz bu tuzağa düşmeyiz, kara kampanyalara asla teslim olmayız. Kum torbası gibi hiç değiliz, uysal koyun görülemeyiz, çakallık yapanan Bozkurt gibi dikiliriz.

Bazı gazeteci ve siyasetçilere yönelik saldırılarda milliyetçi-ülkücü hareket arasında bağ kurmak zorba ve zorlama bir isnattır. Taraf olmadığımız saldırının faili olarak gösterilmek ucuz bir provokasyon taktiğidir. Hiç kimse şiddet ihalesini üzerimize yıkmaya çalışmasın. Gündeme gelmek için kendilerine saldırı organize edenler, sudan sebeplerle ve kişisel anlaşmazlıklarla husumet çemberine sıkışınlar suç ve suçluyu uzaklarda araştırmasınlar.

Sicili kabarık bir siyasetçinin evinin balkonuna kamera yerleştirip kavga anını kayda aldırması sonra da dönüp masumiyet pozuna bürünmesi, bununla da yetinmeyip ‘Bana saldırdılar’ çığırtkanlığına tevessül etmesi bildik bir numaradır.

Film setlerinde görülebilecek bu numaralar eskimiş alıcısı da kalmamıştır. ABD’deki başkanlık makamının devir teslim dönemine isabet eden bir süreçte Serok Ahmet’in telaşla harekete geçmesi, sözde gazetenin istismarla yoğurulmuş haberleri, malum saldırıların gerçekleşme zamanlaması dikkatle analiz edilmesi gereken bir kurguya delalettir. Ülkücüleri suçlu göstermek, Cumhur İttifakı’nda sorun varmış gibi servis etmek, iç huzursuzsuzluk yaratmak için toplumsal hassasiyetlerle oynamak zillet ittifakına ulaşmış görev emridir.

'Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemler prova niteliği taşımaktadır'

Boğaziçi Üniversitesi’nde 24 gündür süregelen eylemler bize göre prova niteliği taşımaktadır. MHP ile Cumhur İttifakı’nın neden hedefe konulduğu ortaya çıkaracaktır. Cumhur İttifakı kaos hayallerini suya düşürmektedir, milli birlik ve iç huzur ortamını baltalamalayı düşünenleri şaşkına çevirmektedir.

Serok Ahmet’in MHP düşmanlığı rastlantı değildir. Her karışıklığın altında parmak izi bulunan Serok’un konuşmaya ne hakkı ne de haddi vardır. Biz onun namertliğini iyi biliriz.

Koalisyon hükümeti kurmak amacıyla bize geldiğinde söylediklerini açıklamış olsaydık insan içine çıkacak hali kalmazdı. Serok Ahmet menfaat ilişkisini derhal gözden geçirmeli. İcazetli siyasetini sonlandırmalı."

'Gülnaz Şırınga isimli kardeşimizin maruz kaldığı şikayet olayı'

Bahçeli ayrıca, gazeteci Özlem Gürses'in Bahçeli'ye aşı yapan hemşirelerin saldırıya uğradığı yönündeki iddiayı gerçek zannederek aktarmasına da değinerek şunları söyledi:

"Serok Ahmet yalancıdır, yandan çarklıdır. Kemal Kılıçdaroğlu, fren tutmamış yalan bataklığına çakılmıştır. İP’in Başkanı yalanı maske takalı zaten çok olmuştur. Hemşire Gülnaz Şırınga isimli kardeşimizin maruz kaldığı şikâyet olayıdır. Bana aşıdan sonra komaya sokmuşlar. Devir değişti mertlik bozuldu. Gülnaz Şırınga'ya ve Gülendam Enjektör'e geçmiş olsun diliyorum.

Şaka bir yana tuhaf bir dönemden geçiyoruz. Tuşsuz telefonlar, kulpsuz kapılar, duygusuz ilişkiler, vicdansız insanlar yaygınlaşıyor. Mizahı menfur şiddet olarak okuyan, içindeki kin ve öfkeyi seferber eden utanmaz simalar ne kadar da çok çoğaldı. Gülünç duruma düşenlere acıyoruz. Sağolsunlar üzerimizde oynanan oyunları birer birer kendi elleriyle çürütüyorlar. Biz gazetecilerin, televizyonların troll değil, kurşun asker değil ahlaklı, erdemli, doğru ve tarafsız haber vermelerini isteriz. MHP’nin şiddetle işi yoktur.

Saygıdeğer sözde gazeteciye diyeceğim şudur nefret insan sağlına zararlıdır. Her kim nasıl bakıyorsa öyle görür. Yeri gelirse Yunus yeri gelirse Yavuz olmasını biliriz. Sokağı da biliriz, siyasetii de yaparız. Nerede, nasıl davranacağımızı yalnızca biz belirleriz.

Türkiye'nin diriliş ve yükseliş ümidiyiz. Demokrasi tahammül, sabır ve saygı sistemidir. Şiddet saçan mihrakların demokrasi ifadeleri timsahtan farksızdır. CHP Genel Başkanı şiddetten rahatsızsa katile katile demesini öğrenmelidirler. HDP ile ittifak kuranların şiddetten rahatsızlıkları garip bir çelişkidir.

HDP Esenyurt'taki görüntüler bize göre malumun ilanıdır. HDP bir siyasi parti dışında ne varsa odur. HDP'nin ön kapısından giren arka kapısından Kandil'e çıkmaktadır. İstanbul'un göbeğinde terörist devşirmek demokrasi midir?

'HDP'nin kapatılmasına karşı çıkmak adaleti sekteye uğratmaktır'

HDP’yi savunmak Türkiye’nin egemenlik haklarını yok saymaktır. HDP’nin kapatılmasına karşı çıkmak adaleti ve terörle mücadeleyi sekteye uğratmaktır. HDP demek PKK demektir. HDP demek ihanet demektir. HDP demek kundağa sarılı bebeklerimize ölüm demektir. 6-8 Ekim iddianame tahlil edildiğinde somut delil ve belgeler bütünüyle görülecektir.

HDP’nin kapatılması milli iradeye aykırılık teşkil etmeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti çadır devleti değildir. Valilerimiz, kaymakamlarımızın, rektörlerimizin hangi fiilleri militanlığa uygundur?

CHP yönetimi militan arıyorsa Boğaziçi Üniversitesi’nde terör örgütleriyle eylem birlikteliği yapan DHKP-C ve PKK hayranı il başkanlarına bakacaklar.

'Terörle mücadeledeki başarı HDP'yi ürkütmektedir'

Hainlerin kaçacakları ve saklanacakları yerleri kalmamıştır. Terörle mücadeledeki başarı HDP’yi ürkütmektedir. Hiç kimse gündem saptırmaya ve kafa bulandırmaya çalışmasın, her şey gün gibi meydandadır. 2020 yılı zorluklar içinde geçmiş, sadece ülkemizde değil tüm dünyada müessif olaylara sebep olmuştur.

Salgınla birlikte ana güzergâhta değişim olacak. Bize göre ABD Kongresi'ne yapılan baskın bir dönemin bitişidir."