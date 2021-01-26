Annesi ve ağabeyini koli bandıyla boğarak öldürdü

İstanbul Eyüpsultan'da madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir kişi, annesini ve ağabeyini koli bandıyla boğarak öldürdü. Zanlı, daha sonra polisi arayıp teslim oldu.

Madde bağımlısı olduğu ileri sürülen U.B, kardeşi ile annesi uyuduğu sırada odalarına gitti. U.B., daha sonra henüz bilinmeyen bir nedenle önce konfeksiyonda çalışan 50 yaşındaki ağabeyi Mesut Biroğlu’yu ardından ise 70 yaşındaki annesi Şükran Biroğlu’yu boğarak öldürdü. U.B, bir süre bekledikten sonra kendisi polise ihbarda bulundu.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, polisler U.B’yi gözaltına alarak karakola götürdü. Ardından sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, anne ve oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine olay yerine inceleme ekipleri sevk edildi.

Ağızlarını bantlayarak öldürdüğü ortaya çıktı

Olay yerinde önce ilçe ekipleri, ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri inceleme yaptı. Yapılan incelemede U.B’nin, annesinin ve ağabeyinin ağızlarını bantlayarak öldürdüğü belirlendi.

Olay yerine gelen annenin kızı ise gözyaşları içinde feryat etti. Yapılan incelemenin ardından anne ve oğlunun cesetleri otopsi yapılmak üzere tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Yemek yarışmasında birinci olmuştu

Öte yandan Şükran Biroğlu'nun yaklaşık iki yıl önce bir yemek programına katılarak birinci olduğu belirtildi.