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    Fatih Altaylı: Kılıçdaroğlu’na faşist demek bütün ünlü faşistlerin kemiklerini sızlatacak bir yaklaşım

    © AA / Özge Elif Kızıl
    Türkiye
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    Habertürk yazarı Fatih Altaylı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun otorite sahibi olmadığını, kayıtsız şartsız desteklenmediğini belirterek "Kılıçdaroğlu’na 'faşist' demek bütün ünlü faşistlerin kemiklerini sızlatacak ve faşizmin kurucu babalarını güldürecek bir yaklaşım" ifadesini kullandı.

    Habertürk yazarı Fatih Altaylı, 'Mussolini bile gülerdi' başlığıyla yayımlanan yazısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine yönelik olarak kullandığı 'tek adamcağız', 'diktatör', 'faşist' nitelemeleri nedeniyle muhtemelen sevindiğini söyledi.

    Bu nitelemelerin Kılıçdaroğlu'nun "Ben neymişim yahu?" diyerek aynaya hafiften kabararak bakmasını sağlamış olabileceğini ifade eden Altaylı, "Geniş bir faşizm tartışması yapmak istemiyorum ama en basit haliyle ilerlemek gerekirse Faşizm’de olmazsa olmazlardan biri 'Lider' kavramıdır. Oluşturulmaya çalışılan faşist doktrine göre 'Devletin başında' bir 'Lider' vardır ya da olmalıdır" dedi.

    "Devleti yöneten ya da devleti yönetmeye talip olan grubun başında bir lider vardır, liderin kararı en yüksektir, lider tartışılmaz bir otoriteye sahiptir. Bu liderin kararları, örgüt tarafından desteklenir ve bir propaganda mekanizması ile kabul ettirilir" diye yazan Altaylı, Kılıçdaroğlu ile ilgili 'faşist ve diktatör' tezinin daha ilk cümlede çöktüğünü söyledi. Altaylı, Kılıçdaroğlu ile ilgili görüşlerini de şöyle sıraladı:

    "1. Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir otoritesi yok

    2. Kemal Kılıçdaroğlu tartışmasız lider değil

    3. Kemal Kılıçdaroğlu en yüksek karar alma organı değil

    4. Hatta Kemal Kılıçdaroğlu karar alma organı da değil.

    5. Kemal Kılıçdaroğlu’nun kararları örgüt tarafından kayıtsız şartsız desteklenmiyor

    6. Kemal Kılıçdaroğlu’nun elinde bir propaganda mekanizması yok.

    7. Ona yakın olduğu zannedilen yayın organlarında bile en sert şekilde eleştiriliyor.

    8. Ve belki de en önemlisi Kemal Kılıçdaroğlu Devlet’i yönetmeye talip değil."

    Bu maddeleri sıraladıktan sonra "Bu yüzden de Kemal Kılıçdaroğlu’na faşist demek bütün ünlü faşistlerin kemiklerini sızlatacak ve faşizmin kurucu babalarını güldürecek bir yaklaşımdır" ifadesini kullanan Altaylı, yazısını şöyle noktaladı:

    • "Sadece Muharrem İnce’nin aylardır parti içinde sürdürdüğü başkaldırı ve parti içinde parti kurma çabalarına karşı alınmayan ve gösterilmeyen tavır bile Kılıçdaroğlu’na yapılan 'Faşist' yakıştırmasını boşa düşürür. Hele hele bir siyasetçiye hem gayrı milli hem de faşist yakıştırmasını aynı anda yapmak. İlginç bir faşizm tanımına sahip olmak demektir."
    Etiketler:
    Faşizm, Diktatör, faşist, AK Parti, CHP, Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk TV, Fatih Altaylı
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