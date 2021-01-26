Kılıçdaroğlu: AK Parti ne yapmak istedi de CHP engel oldu?

Partisinin Meclis grup toplantısında konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, AK Parti'ye oy verenlere seslenerek, "Oy verdiniz, 19 yıldır tek başına iktidar oldular. AK Parti ne yapmak istedi de CHP engel oldu? Sen ne yapmak istedin de biz engel olduk? Neden en insafsız şekilde, hakaret boyutuna varan şekilde eleştiriliyoruz?" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında konuştu.

Siyasette eleştirinin doğal olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Biz bir şey yaparız. Rakiplerimiz bizi beğenmez, bizi eleştirirler. Eleştirinin de kendine göre bir özelliği vardır. Olur ya bir hatamız vardır, eleştiriden ders çıkarmak gibi bir ayrıcalığımız da var bizim CHP olarak. Bir eleştiri gelir, açar bakarız. Hatamız varsa düzeltmeye özen gösteririz. Aynı hatayı tekrarlamamak için çalışır, çaba harcarız" dedi.

Partimizin TBMM Grup Toplantısı https://t.co/n57K6mPVEj — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) January 26, 2021

'Bizi niye eleştiriyorsunuz? Haklı bir gerekçe ortaya koyun'

AK Parti'ye oy verenlere seslenen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

Ellerini vicdanlarına koysunlar. Burada onlarla samimi bir konuşma yapmak istiyorum. Oy verdiniz, 19 yıldır tek başına iktidar oldular. Hiçbir zaman bir vatandaşıma dönüp de 'Neden AK Parti'ye oy verdin?' diye özel bir yargılama yapmadım. Herkesin tercihi başımızın üstünedir ama şu soruyu sorma zamanı geldi. İnsafsız şekilde eleştiriliyor, bir sürü iftiralar atılıyor. Şu soruyu AK Parti'ye oy veren her vatandaşımın hatta il, ilçe ve belde başkanlarının da sormasını isterim; AK Parti ne yapmak istedi de CHP engel oldu? Sen ne yapmak istedin de biz engel olduk? Bir kanun, kararname, genelge çıkaracaktı da biz mi engel olduk? Bir vali tayin edilecekti de biz mi engel olduk? Biz neye engel olduk? Neden en insafsız şekilde, hakaret boyutuna varan şekilde eleştiriliyoruz?

Bizi niye eleştiriyorsunuz? Haklı bir gerekçe ortaya koyun. Efendim 'Tarihte bilmem ne oldu?' Tarihte olmuşsa olmuş, sen geleceğe bak. Geleceği inşa edeceksin. Vatandaş sana görevi geleceği, huzurlu bir ülkeyi inşa et diye verdi. 19 yıldır yönetiyorsun. 19 yıldır tek hedef var, CHP. Bir şey yaptık yalnız. Hatalarını, yolsuzluklarını açıkladık tek tek. Saraylarda oturdular, vatandaş çöpten yiyecek toplarken bunu eleştirdik. Bu bizim hakkımız. O vatandaşın hakkını kim savunacak? Ağzını açsa hapse atıyorsunuz zaten. Müsaade edin de hapsi biz göze alalım, biz eleştirelim sizi ve eleştiriyoruz. AK Parti'ye oy veren bütün kardeşlerime soruyorum; CHP, 19 yıldır oy verip iktidar yaptığınız partinin yapmak istediği önemli bir şeyi ne zaman, nerede engelledi? Yok böyle bir şey."

Kılıçdaroğlu, "Biz insafsızca, milletin iliğini sömürerek 5'li çeteyi verenleri eleştiriyoruz. Vatandaştan vergi toplucaksın götüreceksin bir avuç beslemeye veriyorsun, biz buna itiraz ediyoruz. Bizim eleştirimiz haklı. Biz hep beraber, bu ülkenin insanları olarak fakirin fukaranın hakkını savunacağız. Firavunlara yol göründü, göndereceğiz onları. Doların önünde secde eden adamlar yerli ve milli olur mu ya? Her şeyi ithal edeceksin, 'biz yerli ve milliyiz' diyeceksin. Haydi canım sen de. Günde ortalama 273 zanaatkar ve esnaf dükkanını kapatıyor. Hala diyor ki 'Nereden çıkarıyorsunuz?' Kendi toplumundan bu kadar habersiz bir kişi daha yoktur herhalde. Firavunlar halkının içinde bulunduğu durumu asla göz önünde bulundurmazlar" diye konuştu.

'Uludağ'da eğlenme tamamen serbest, fakirin fukaranın dükkanı kapalı'

Esnafın zor durumda olduğuna değinen Kılıçdaroğlu, "Pandemi dolayısıyla kapalı olanlara bir de elektrik faturası geliyor. Dükkan kapalı. Gelir de yok ama elektrik borcunu ödeyeceksin diyor. Vermezsen kapatırım diyor. Bu firavun düzeninden bu ülkeyi kurtaracağız. Bu bizim temel görevimizdir. Dükkanları kapatıyorsun, miting yapıyorsun. Kahveciye, pastacıya gelince kapat, miting serbest. Uludağ'da eğlenme tamamen serbest. Fakirin fukaranın dükkanı kapalı. Niçin? Adalet mi bu? Bunu söylediğimiz için 'CHP çok kötü bir parti.' Niçin? İşsizin hakkını savunuyor, apartman görevlisinin, kahvecinin hakkını savunuyor. Ne yaparsanız yapın sonuna kadar savunacağım" ifadelerini kullandı.