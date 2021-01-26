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    Kılıçdaroğlu: Doların önünde secde eden adamlar yerli ve milli olur mu ya?

    © AA / Güven Yılmaz
    Türkiye
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hükümetin ekonomi politikalarına eleştiriler yöneltti. Kılıçdaroğlu, "Doların önünde secde eden adamlar yerli ve milli olur mu ya? Her şeyi ithal edeceksin, 'Biz yerli ve milliyiz' diyeceksin. Haydi canım sen de" dedi.

    CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

    - AK Parti'ye oy veren değerli vatandaşlarıma sormak istiyorum. Ellerini vicdanlarına koysunlar. Oy verdiniz, 19 yıldır iktidar oldular. Eleştiriliyorum, şu soruyu sormak gerekiyor; AK Parti ne yapmak istedi de CHP engel oldu? Sen ne yapmak istedin de biz engel olduk? 

    ​- 19 yıldır yönetiyorsunuz, 19 yılın her günü tek hedef var; CHP. Ne yaptık söyleyin? Saraylarda oturdular, vatandaş çöplerden ekmek toplarken eleştirdik, e bu bizim hakkımız. Bir daha soruyorum, AK Parti'ye oy veren bütün kardeşlerime tekrar soruyorum; CHP 19 yıldır iktidar yaptığınız partinin yapmak istediği önemli bir şeyi ne zaman nerede engelledi? Yok böyle bir şey.

    - Biz insafsızca, milletin iliğini sömürerek 5'li çeteyi verenleri eleştiriyoruz. Vatandaştan vergi toplucaksın götüreceksin bir avuç beslemeye veriyorsun, biz buna itiraz ediyoruz. Bizim eleştirimiz haklı.

    'Firavunlara yol göründü, göndereceğiz onları'

    - Biz hep beraber, bu ülkenin insanları olarak fakirin fukaranın hakkını savunacağız. Firavunlara yol göründü, göndereceğiz onları.

    - Doların önünde secde eden adamlar yerli ve milli olur mu ya? Her şeyi ithal edeceksin, 'biz yerli ve milliyiz' diyeceksin. Haydi canım sen de.

    - Günde ortalama 273 zanaatkar ve esnaf dükkanını kapatıyor. Hala diyor ki 'Nereden çıkarıyorsunuz?' Kendi toplumundan bu kadar habersiz bir kişi daha yoktur herhalde. Firavunlar halkının içinde bulunduğu durumu asla göz önünde bulundurmazlar.

    'Uludağ'da eğlenme tamamen serbest, fakirin fukaranın dükkanı kapalı'

    - Pandemi dolayısıyla kapalı olanlara bir de elektrik faturası geliyor. Dükkan kapalı. Gelir de yok ama elektrik borcunu ödeyeceksin diyor. Vermezsen kapatırım diyor. Bu firavun düzeninden bu ülkeyi kurtaracağız. Bu bizim temel görevimizdir. Dükkanları kapatıyorsun, miting yapıyorsun. Kahveciye, pastacıya gelince kapat, miting serbest. Uludağ'da eğlenme tamamen serbest. Fakirin fukaranın dükkanı kapalı. Niçin? Adalet mi bu? Bunu söylediğimiz için 'CHP çok kötü bir parti.' Niçin? İşsizin hakkını savunuyor, apartman görevlisinin, kahvecinin hakkını savunuyor. Ne yaparsanız yapın sonuna kadar savunacağım.

    Etiketler:
    Yoksulluk, Recep Tayyip Erdoğan, Eleştiri, Ekonomi, ithalat, Dolar, milli, Yerli, AK Parti, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP
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