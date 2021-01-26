Erdil Yaşaroğlu'ndan 'karikatür baskını' açıklaması: Her yazılana inanmayın

Dün akşam sosyal medyada bir kullanıcı, Erdil Yaşaroğlu'nun şikayeti üzerine evinin polisler tarafından basıldığını iddia etti. Gelen tepkiler üzerine bir açıklama yapan karikatürist Yaşaroğlu "Her şeye inanmayın" dedi.

Karikatürist Erdil Yaşaroğlu, son dönemde kendisiyle ilgili ortaya atılan 'telif' iddialarına yanıt verdi. "Sosyal medyada ya da Whatsapp'ta karikatür paylaştı diye kimseye suç duyurusu yapmıyoruz" diyen Yaşaroğlu, dertlerinin sadece ticari siteler olduğunu söyledi.

Yaşaroğlu ayrıca, "Biz suç duyurusunda bulunduk diye tutuklanan, nezarethaneye atılan, gözaltına alınan kimse de yok." dedi.

Sosyal medyada bir kullanıcı, Erdil Yaşaroğlu'nun şikayeti üzerine evinin polisler tarafından basıldığını iddia etmişti.

Yaşaroğlu'nun açıklamarı ise şöyle:

Sevgili arkadaşlar, dün akşam güzel linç yedim. Çok haklısınız, ben de 2 karikatür için evine 5 polisle baskın yapılmış bir öğretmenin çocuklarının elinden bilgisayarlarının alındığını okusam, çok üzülürdüm.

Önce şunu söyleyeyim, biz kimse için izinsiz karikatür yayınladı diye hukuki olarak ev arama, el koyma talebinde bulunmadık, asla da bulunmayız. Karikatürlerimizden galeri yapan koca haber siteleri bile dahil buna.

Bir de bu flood sıfır takipçili, isimsiz, yeni açılmış, hiç bir gönderisi olmayan hesaptan yazılmış. Gerçek gibi mi geliyor size?

Bu Twitter'daki ilk ve belki son mesajım. Çünkü bundan sonra sosyal medya ve internet adına ne varsa hayatımdan çıkarmaya çalışacağım. Sebebi ise karikatür paylaşmam sebebiyle dava edilmem ve yaşadıklarım. Şöyle ki: — muallimbsk (@muallimbsk) January 25, 2021

​Korona günlerinde mizah