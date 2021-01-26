Erdoğan: İnşallah 50 milyon doz aşı ülkemize gelecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Türkiye'de başlayan aşılama sürecine ilişkin olarak açıklama yaptı. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde aşı konusunda sıkıntılar yaşandığını belirten Erdoğan, "Süratle aşılarımızı aldırmaya başladık ve ilk etapta 50 milyon doz aşı ülkemize gelecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Sosyal Atama Töreni'nde konuştu.

Bugün devlet korumasında yetişmiş gençlerden 193'ünün, engellilerden 2 bin 140'ının, şehit ve gazi yakınlarından 370'inin atamasını yapacaklarını belirten Erdoğan, "Bu kardeşlerimize görev yerlerinde başarılar temenni ediyorum. Türkiye'nin anayasamızda belirtilen sosyal devlet tezahürü olarak gördüğüm bu uygulamada emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi.

Erdoğan, devletin kimsesizlerin kimsesi olduğunu vurgulayarak "Ailelerini kaybeden evlatlarımıza sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Tarihimizin en önemli kurumları olan vakıfların hemen tamamının senedinde öksüzlere ve yetimlere sahip çıkma maddesi yer almaktadır. Rahmetli Kazım Karabekir Paşa'nın yetim ve öksüz kalan çocuklara gösterdiği ali cenaplık hafızalarımızdadır. Bu model maalesef devam ettirilememiştir" diye konuştu.

Hükümete geldiklerinde devlet korumasındaki çocukların adeta balık istifi şeklinde barındırıldıklarını gördüklerini söyleyen Erdoğan, bu dönemde topluma uyum sağlamaktan uzak çocukların ne eğitim alabildiğini ne meslek sahibi olabildiklerini kaydetti.

'Kimsesiz çocukları evlat edinen ailelere şükranlarımı sunuyorum'

Erdoğan, çocukların yetiştirilme modelini baştan sonra değiştirdiklerini, ev düzenine geçtiklerini belirterek şu bilgileri verdi:

"13 bin 524 çocuğumuzun bakımını hazırladığımız bu evlerde sürdürüyoruz. Ailelere destek vererek çocuklarımızın kendi aileleriyle yaşamasını sağladık. 18 yılda verdiğimiz desteklerle 652 bin çocuğumuzun ailelerinin yanında yaşamasını temin ettik. 7 bin 864 çocuğumuz çok hassas şekilde tespit edilen koruyucu ailelerin yanında hayatlarına devam ediyor. Kimsesiz çocukları evlat edinen ailelere de şükranlarımı sunuyorum."

Bu çocuklarımızın kamudaki istihdamını merkezi yerleştirmeye dönüştürerek işlerini kolaylaştırdık. Kamuda işe yerleştirilen devlet korumasındaki çocuk sayısı 21 bin 300'dü, bugün bu sayı 55 bini aşmıştır. Hayata geçirdiğimiz teşvik uygulamasıyla 4 bine yakın gencimizin özel sektörde istihdamını sağladık. Aile yanında destek ve koruyucu aile uygulamalarını daha da yaygınlaştırarak hiçbir evladımızın sahipsiz kalmamasını temin etmekte kararlıyız."

Engelliler için atılan adımlar

Sözlerinin devamında "Bir toplumun vicdanını ölçmenin en kestirme yolu, engellilere olan davranışa bakmaktır. Engellilere sahip çıkan toplum, yıkılmaz bir bünyeye sahip demektir" görüşünü dile getiren Erdoğan, Türkiye'de yıllarca doğru politikalar sergilenmediği için vicdanları sızlatan görüntülerin oluştuğunu söyledi.

Hükümete geldikten sonra üzerinde durdukları hususlardan birinin engellilerin topluma kazandırılması faaliyeti olduğunu ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda engelliler kanunu çıkardık. Günlük hayatını idame ettirmek için başkasının desteğine ihtiyaç duyanlar için bakım hizmeti sunmaya başladık. 536 bin kişiye aileleri yanında bakım hizmeti sunuyoruz. 29 bin engelliye yatılı bakım hizmeti veriyoruz. Tüm sağlık hizmetleri GSS tarafından karşılanıyor.

tarafından karşılanıyor. Kamu kurumlarındaki memur kadrolarının engellilere tahsisi için merkezi yerleştirmeye dayalı sistem kurduk. Kamu işçi kadroları için de merkezi yerleştirme sistemine geçtik. Engelli memur sayımızı 58 bin 319'a yükselttik. Böylece kamudaki engelli kontenjanlarını yüzde 82 seviyesine kadar çıkardık. Tayinden yer değiştirmeye, görev dağılımından mesai düzenine kadar engellilerimize pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Engellilerimizin her bakımdan hayatın içinde yer aldıklarına şahit oluyoruz."

'Şehit yakınları ve gazilerimiz başımızın tacı olmuştur'

Erdoğan, şehitlerin kendilerine emaneti olan yakınları ile gazilerin kalplerinde ayrı bir yeri olduğunu belirterek "Bir insanın bilerek ve isteyerek inancı ve vazifesi uğruna ölümün üzerine yürümesi kadar büyük bir fedakarlık yoktur. Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz başımızın tacı olmuştur. Devletimiz de geçmişten bugüne çeşitli düzenlemelerle bu insanlarımıza çeşitli imkanlar sağlamıştır" dedi.

"Şehit yakınları ve gazilerimizin üzerine titredik. Terörle mücadelede, sınırötesinde, 15 Temmuz'da şehit olan ve gazilikle şereflenen kardeşlerimize ciddi destekler verdik. Her konuda bu konuda bu kardeşlerimizi mutmain edecek uygulamalara imza attık" ifadesini kullanan Erdoğan, şu bilgiyi de verdi: "Kamuda istihdam eden sayısı 6 bin civarındayken, bugün ise 45 bine yaklaştı. Elbette ne yaparsak yapalım şehitlerimizin ve gazilerimizin haklarını ödeyemeyeceğimizi biliyoruz."

'Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde şu anda aşı sıkıntısı var, aşı bulamıyorlar'

Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Türkiye'de başlayan aşılama süreciyle ilgili olarak da değerlendirmelerde bulundu.

"Neredeyse 1 yıla yaklaşan salgın döneminde ne sağlık krizi ne sosyal çöküntü görüntülerine şahit olduk. 46 milyar lirayı geçen sosyal koruma kalkanı ödemelerimiz ile ülkemizin ayakta kalmasını sağladık" ifadesini kullanan Erdoğan, bu konudaki açıklamalarını şöyle noktaladı:

"Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde şu anda aşı sıkıntısı var. Aşı bulamıyorlar. Biz ise hamdolsun şu anda aşı konusunda attığımız adımlarla, yaptığımız ödemeyle, süratle aşılarımızı aldırmaya başladık ve ilk etapta 50 milyon doz aşı ülkemize gelecek. Bu yılın bütçesinde sosyal destek harcamaları için 81 milyar lirayı ayırdık."