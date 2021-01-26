Eski eşinin özel görüntülerini arkadaş grubunda paylaşan kocaya 2.5 yıl hapis

Kentte ticaret ile uğraşan Burak Etiler ile Nida Nur Yıldız, 8 Eylül 2018 tarihinde evlendi. Aralarında yaşanan anlaşmazlıklar üzerine Nida Nur Yıldız, boşanma davası açtı. Çift, 10 Ocak 2019 günü boşandı. Burak Etiler'in, Yıldız'ın özel görüntülerini, boşanma aşamasında, cep telefonundaki mesajlaşma uygulamasından arkadaşlarının olduğu gruba gönderdiği iddia edildi.

Durumdan, kendisine gelen mesajlar ile haberdar olan Yıldız, eşinin 3 farklı kadınla çekilmiş görüntülerini de buldu.

© DHA Delilleri toplayan Yıldız, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Yürütülen soruşturma sonunda Burak Etiler hakkında 'özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' suçundan dava açıldı.

Burak Etiler’in tutuksuz yargılandığı davanın ikinci duruşması, Mersin Adliyesi 15. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Burak Etiler’e 'Özel hayatın gizliliği ve kişisel verileri ihlal' suçundan 2.5 yıl hapis cezası verildi.

Mahkemede daha önce yalan beyanda bulundukları belirlenen Burak Etiler’in iş arkadaşları V.Ö., A.A. ve S.Ç. hakkında ise yalancı tanıklıktan Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulacağı öğrenildi.