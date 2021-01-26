Soylu: Kılıçdaroğlu'nun dostlarına tavsiyem, tedaviye ikna edilmesidir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kişisel Twitter hesabında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarıyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.

"PKK terör örgütünden tutuklanan belediye meclis üyeleri militan değil, birlikte hareket ettiğiniz Kandil'in partisinin teşkilatlarını elebaşının posterleriyle süsleyenler militan değil, ancak terörle, uyuşturucuyla, her türlü suçla mücadele eden, şehirlerine, yaşayanlarına kendini adayan vali ve kaymakamlarımız militan" tepkisini gösteren Soylu, şöyle devam etti:

"Kılıçdaroğlu'nun derdi belli; ' Militanlarıma dokunma .' Dokunacağız. Bu tek parti döneminin sabıkalıları hakkında bakanlık olarak adliyeye verdiğimiz suç duyurusunun suretini de, 'militan' denilerek hakaret edilen valilerimize bilgi olarak gönderdik.

.' Dokunacağız. Bu tek parti döneminin sabıkalıları hakkında bakanlık olarak adliyeye verdiğimiz suç duyurusunun suretini de, 'militan' denilerek hakaret edilen valilerimize bilgi olarak gönderdik. Tarihin en başarısız bürokratı da olan Kemal Kılıçdaroğlu, genelge diyerek yine bilgisizliğin ve cehaletin altına imza attı. Vali ve kaymakamlarımıza militan diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na da ayrıca suç duyurusunda bulunacağız. Sayın Kılıçdaroğlu'nun dostlarına tavsiyem, tedaviye ikna edilmesidir."

Tarihin en başarısız bürokratı da olan Kemal Kılıçdaroğlu’nun “militan” açıklamalarıyla ilgili... pic.twitter.com/hxDWcu137V — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) January 26, 2021

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