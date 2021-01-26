AK Partili Çelik'ten CHP'ye eleştiri: Avrupa'daki aşırı sağcı siyasetçilerle yarışan bir dil ortaya konuyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, nefret siyasetinin CHP'de bir 'yazılım' haline geldiği görüşünü dile getirdi. Çelik, "Avrupa'daki aşırı sağcı siyasetçilerle yarışan bir dil ortaya konuyor" ifadesini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının gündemine ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İlk defa bir siyasi partinin meşruiyet sınırları dışına çıktığını, bir yıkım siyasetiyle hareket ettiğini görüyoruz. Nefret siyaseti CHP'de bir yazılım haline getirilmiştir. Bu yazılım her gün yeni bir aplikasyonla nefreti artırmak yönünde tavır ortaya koyuyor.

Avrupa'daki gibi bir sosyal demokrat siyasetin CHP'de hakim olması konusunda çok ciddi bir çaba sarf ettiler. Ama şimdi gelinen noktada Avrupa'daki sol partilerden biri olma yolundaki birikimlerin yeni yönetim tarafından bertaraf edildiğini görüyoruz. Bu motivasyonları tamamen yok olmuştur. Avrupa'daki aşırı sağcı siyasetçilerle yarışan bir dil ortaya konuyor.

CHP'li arkadaşlarımızın kullandığı bir motto vardır; 'Devleti kuran partiyiz' diye. Devlete saldıran partiye dönüşen zihniyeti CHP'deki sağduyulu arkadaşlarımızın düşünmesi lazım. Valilere, kaymakamlara, yargı mensuplarına 'militan' diyenler faşistin ta kendisidir. Bu Nazi ağzıyla konuşmayı bırakmaları lazım.

Türkiye'deki ABD karşıtlığının sebebinin AK Parti olduğuna dair bazı açıklamalar geldi. 15 Temmuz'un sorumlusu ABD'de rahatça yaşıyor. Patriot satmadıkları için S-400 aldık, yaptırım uygulandı. Vatandaşımızın rahatsız olması doğal.

Reform çalışmaları MYK'da değerlendirildi. Arkadaşlarımızın desteklediği hususlar var, eleştirdiği hususlar var. Birkaç toplantı daha olacak."

#Canlı: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor https://t.co/b77TA3hqhB — AA Canlı (@AACanli) January 26, 2021

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