Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesindeki bir sanayi sitesini hortum vurdu. 1 kişi üzerine düşen metal levha yüzünden yaralanırken 20 iş yeri zarar gördü. Bir kamyon da hortum sebebiyle sürüklenip yan yattı.

Olay, saat 14.15 sıralarında Bursa Ankara yolu üzerindeki Otosansit Sanayi Sitesi C4 Sokak 14. blokta meydana geldi. Şiddetli rüzgar sırasında oluşan küçük çaplı hortum sebebiyle 20 ayrı iş yerinin çatısı uçtu. O anlar kameralara saniye saniye yansırken vatandaşlar büyük panik yaşadı. Park halindeki bir kamyon hortum sebebiyle 20 metre sürüklendikten sonra yan yattı.

Bursa'da hortum sebebiyle ortalık savaş alanına döndü https://t.co/AFHz1aFD03 pic.twitter.com/K98DY9TPax — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 26, 2021

​ Çatılardan kopan sac ve demirler sanayi sitesindeki araçların üzerine düştü. 12 araçta maddi hasar oluştu. Aracını tamir için orada bulunan Kenan Özsoy (38) başına düşen çatı sacından ağır şekilde yaralanıp 112 ambulansıyla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bazı araçların çatıya uçtuğu görüldü.

Diğer yandan, o anları anlatan bir sanayi esnafı, "Ben hayatımda daha önce böyle bir şey görmedim. Resmen hortumdu. Yaklaşık 1 dakika sürdü. Her şeyi uçurdu. Araçların havalandığını gördüm. 2 tonluk konteynerin havadan üzerime geldiğini gördüm" dedi.