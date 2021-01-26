Koç Holding CEO'su Çakıroğlu: Uzaktan çalışma 35 bin ofis çalışanımız için kalıcı hale geliyor

Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, Koç Topluluğu'nun farklı senaryolar için her an hazır olduğunu belirterek, "Covid-19 pandemisi nedeniyle toplulukta hızla yaygınlaşan 'uzaktan çalışma' modelinin, Koç Topluluğu içinde 35 bin ofis çalışanı için kalıcı hale getirileceğini açıkladı.

Koronavirüs pandemisi iş modellerini değiştirdi. Uzaktan çalışma yöntemi büyük topluluklar için kalıcı hale başladı.

Koç Topluluğu Yayını Bizden Haberler Dergisi'nin 490. sayısında, "34. Üst Düzey Yöneticiler Toplantısı"na katılan Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu'nun konuşmalarına yer verildi.

Dünyanın salgına çok hazırlıksız yakalandığını vurgulayan Çakıroğlu, "Pandemi sürecinde çalışma arkadaşlarımızın, iş ortaklarımızın, bayilerimizin, tedarikçilerimizin ve ailelerinin sağlığı birinci önceliğimizdi. Çok hızlı, dikkatli ve hassas davrandık. 11 Mart’taki pandemi ilanından önce seyahatleri yasakladık ve karantina tedbirlerini açıkladık" dedi.

'Uzaktan çalışma pratiğine hızla geçtik'

Çakıroğlu, Kovid-19 pandemisi nedeniyle toplulukta hızla yaygın uygulamasına geçilen 'uzaktan çalışma' modelinin, Koç Topluluğu içinde 35 bin ofis çalışanı için kalıcı hale getirileceğini açıklayarak "Değişmekten korkmuyoruz, kendimize güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

Levent Çakıroğlu, "Uzaktan çalışma pratiğine hızla geçtik. İşyerlerinde çalışmaya devam eden arkadaşlarımız için gereken her türlü tedbiri derhal aldık. Bu zor dönemde istihdamın korunmasını ve çalışma arkadaşlarımızın gelir kaybının önlenmesini de öncelik olarak kabul ettik. Zor zamanlarda arkadaşlarımızın ve ailelerinin kaygılarını azaltmaya, ihtiyaçlarına destek olmaya çalıştık” diye konuştu.