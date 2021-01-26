Kaçak kazı yaparken 3 bin yıllık tümülüsleri dozerle tahrip ettiler

Manisa’nın Ahmetli ilçesinde, 3 bin yıllık tümülüsleri dozerle tahrip eden şüpheliler aranıyor.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kendirlik Mahallesi Bozavlu mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, 3 bin yıllık tümülüslerin bulunduğu iki ayrı alanda paletli kepçeyle biri 8, diğeri 11 metre derinlikte kazı yapıldığını belirledi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de alanda inceleme yaptı.

Ekipler, tümülüslere zarar veren kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Tümülüs nedir?

Bir mezar ya da mezarlık içeren, toprak yığılarak oluşturulmuş tepecikler anlamına gelen timülüse en çok Anadolu'da, Trakya'da, Orta Asya'da, Rusya'da ve Meksika'da rastlanıyor.