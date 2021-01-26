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    'Bağcılar'da su satan çocuk' videosu kurgu çıktı: YouTuber hakkında yasal işlem başlatılacak

    'Bağcılar'da su satan çocuk' videosu kurgu çıktı: YouTuber hakkında yasal işlem başlatılacak

    © Fotoğraf : Twitter
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202101261043664549-bagcilarda-su-satan-cocuk-videosu-kurgu-cikti-youtuber-hakkinda-yasal-islem-baslatilacak/

    Bağcılar'da geçtiğimiz günlerde su ve mendil satan bir çocuğun açım diyen bir kişiye para verdiği videolar sosyal medya da paylaşılmıştı. konuyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri ve kaymakamlık olayın kurgu olduğunu ortaya çıkardı.

    Bağcılar’da Murat Berk Kurubacak isimli 12 yaşındaki çocuk sokakta mendil ve su satarken, sosyal medya fenomeni Fariz 31 lakaplı Umut isimli kişi yanına gelerek para istedi. Bunun üzerine çocuk cebindeki 10 lirayı verdi. Aralarında geçen konuşmalar ise kısa sürede sosyal medyada büyük ses getirdi. Bağcılar Asayiş Şube ekipleri ve Bağcılar Kaymakamlığı hemen harekete geçti. Ekipler, Bağcılar’da oturan küçük çocuğun ailesine ulaştı. Aile mağduriyetlerinin olmadığı ve olayın tamamen kurgu olduğu ortaya çıktı.

    YouTube
    © AFP 2020 / LIONEL BONAVENTURE
    YouTuberların kanal ve takipçi yitirme korkusu: 'Burada aslında toplum ve birey açısından bir sorun var'

    Olayın takipçisi olduklarını belirten Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, "Ortada bir suç var. Valimizin de talimatlarıyla işlemleri başlatacağız. Her önüne gelen sosyal medyaya video koyduğu zaman ortada farklı şeyler olabiliyor. İşin doğrusu Pazar günü bende videoyu izlediğim zaman üzüldüm. Bağcılar Kaymakamı olarak, bu yaştaki bir çocuğun mendil satması bizim içinde vicdani bir sorumluluk sıkıntı oluşturdu. Bu tür videolar son dönemde popüler oldu belki popülerlik ve kazanç sağlıyor ama toplum vicdanını zedeliyor. Bu hassas dönemde pandemi nedeniyle insanlar sıkıntıya uğradı. Bu videoları çeken arkadaşlara sesleniyorum bunu maddi çıkar haline getirmeyelim" ifadelerini kullandı.

    'Haberim yoktu'

    Küçük çocuğun annesi, böyle bir video olacağını bilmediklerini kaydederek, “Benim oğlumun arkadaşlarıydı youtuberlar video çekmek istediklerini söylediler eğlenceli bir video için. Aynı gün Umut geldi, biz Murat’ı dükkana getirdik. Sonrasında Fariz geldi ben onu tanımıyordum. Murat Berk tepki gösterdi nasıl olacak diye çünkü Umut’u tanıyordu. Videonun içeriğiyle ilgili benim de hiçbir bilgim yoktu. Murat Berk’e videoyu sordum peçete ve su dediler sonrasında su olmasına karar verdiler dedi. Sonrasında böyle videolar olmasın diye bir daha biz onu uyardık. Fariz, Murat’la bir gün geçirme videosu olacağını söyledi. Ben de bunun bir kurgu olduğunu söyle dedim. Çocuğumun orada peçete ve su satan olarak görülmesinden hoşlanmadım. Tamam dedi, ilk video çekildi, ikinci videonun ardından ben olayın üzerinde durmadım. Dün akşam sosyal medyaya düşünce öğrendim” diye konuştu.

    Etiketler:
    YouTuber, yasal işlem, mendilci, su, Bağcılar
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