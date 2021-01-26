Şanlıurfa'da horoz dövüşü düzenlediği öne sürülen kişiye 17 horoz için toplam 105 bin lira para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siverek Asayiş Büro ekipleri, “Kumar Oynanmasına Yer ve İmkan Sağlama Suçunun” tespitine yönelik belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Polis, beraberinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerince Fırat Mahallesinde faaliyet gösteren ikamette düzenlediği operasyonda, mekan sahibi ile birlikte 71 kişiye pandemi kurallarına riayet etmemekten idari para cezası uyguladı.

Şanlıurfa'da horoz dövüştürenlere operasyon: Salon sahibine 105 bin TL ceza https://t.co/yu4k8mf68e pic.twitter.com/B0uPCRGvLB — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 26, 2021

Ayrıca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerince mekan sahibi olduğu bildirilen Ü.T. isimli şahsa 5199 sayılı kanununa muhalefet suçundan 17 horoz için toplamda 105 bin 400 TL idari para cezası uyguladı. El konulan 17 adet horoz, Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim götürüldü.

Bahse konu yerde yapılan aramada ise horoz dövüşü yaptırmak amacıyla düzenlenmiş 25 metre uzunluğunda ring alanı, içerisinde horoz isimlerinin, şahıs ve para miktarlarının yazılı olduğu defter, horozların gaga ve ayaklarını sivrileştirmeye yarayan yeğe ile horozların tartımında kullanılan hassas terazi, ele geçirildi.