Galip Öztürk, Galatasaraylı futbolculara 'Fenerbahçe'ye karşı galibiyet' karşılığında teşvik primi vereceğini açıkladı

Metro Holding Onursal Başkanı firari durumda olan Galip Öztürk, Galatasaraylı futbolculara Fenerbahçe'yi yenmesi için teşvik primi vereceğini açıkladı.

Daha önce Galatasaray’ın bağış kampanyasına katkıda bulunduğunu açıklayan Metro Holding Onursal Başkanı firari durumda olan Galip Öztürk, bu kez Galatasaraylı futbolculara Fenerbahçe'yi yenmesi için teşvik primi vereceğini duyurdu.

Öztürk'ün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım şöyle:

"6 Şubat 2021'de oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray maçı için Sayın @fatihterim hocamızın belirleyeceği kadrodaki oyuncularımıza, galibiyet durumunda 1.500.000 TL prim vereceğim"

6 Şubat 2021'de oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray maçı için Sayın @fatihterim hocamızın belirleyeceği kadrodaki oyuncularımıza, galibiyet durumunda 1.500.000 TL prim vereceğim. @GalatasaraySK @ultrAslan — Galip Öztürk (@Galip_Ozturk) January 26, 2021

​Öztürk, Galatasaray’ın kulübe destek olması için taraftarlara çağrıda bulunarak başlattığı bağış kampanyasına 500 Bin TL destek vereceğini açıklamıştı.

UltrAslan çağrısına 500 bin tl yardım sözü vermiştim. 500 bin tl de sayın @fatihaltayli için gönderiyorum. pic.twitter.com/iO36AwAfX5 — Galip Öztürk (@Galip_Ozturk) January 25, 2021

​Aynı duyuruyu Galatasaray’ın taraftar grubu ultrAslan da duyurmuştu.

Metro Holding Onursal Başkanı Sayın Galip Öztürk, yapmış olduğumuz çağrı sonrası, Kulübümüzün kampanyasına 500.000 TL destek olacağını açıklamıştır.



Kendisine teşekkür ediyor ve diğer Galatasaraylı iş insanlarımızın kampanyaya desteklerini bekliyoruz.#ultrAslan pic.twitter.com/ISOjyopxgX — ultrAslan (@ultrAslan) January 20, 2021

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