Çılgın Sayısal Loto rekora koşuyor: 102 milyon TL’yi aştı

Bu sene en büyük ikramiyesini sunan Çılgın Sayısal Loto, 102 milyon TL'yi aşarak rekor kırdı.

Bu sene 102 milyon 563 bin 814 TL ile tarihin en büyük ikramiyesini sunan Çılgın Sayısal Loto, talihlisini aramaya devam ediyor. Çılgın Sayısal Loto’nun 102 milyon TL’yi aşan tarihi çekilişi bu akşam saat 21.30’da gerçekleşecek. Sisal Şans’tan yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri düzenlenirken, şubat ayı boyunca her cumartesi günü çekilişler, Seda Sayan’ın sunumuyla İbo Show’da Şans Merkezi’inden canlı olarak gerçekleşmeye devam edecek."