Prof. Dr. Ahmet Saltık: Bu şekilde okulların açılması korkunç bir facia olur, Türkiye böyle bir serüvene girişmemeli

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Saltık, yüz yüze eğitimin 15 Şubat’ta kademeli olarak açılması konusunda uyarılarda bulunarak "Bu şekilde okulların açılması korkunç bir facia olur, Türkiye böyle bir serüvene girişmemeli" ifadelerini kullandı.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Saltık, 15 Şubat’ta kademeli olarak açılması planlanan yüz yüze eğitime karşı uyardı. Henüz öğretmenlerin aşılanmaya başlanmadığını hatırlatan Prof. Saltık, 1 milyon öğretmenle beraber diğer personel sayısının da hesaba katıldığında yüksek bir insan nüfusundan bahsedildiğine dikkati çekti ve, “Bu şekilde okulların açılması korkunç bir facia olur çünkü çocuklar hastalığı belirtisiz geçirirler, toplum içine yayılmasında en riskli kümedir. Türkiye böyle bir serüvene girişmemeli, gerekli önlemler alınmadan açılırsa bedeli ağır olur” uyarısında bulundu.

Çin’den 14 Ocak’ta getirilen 3 milyon doz CoronaVac aşısının ardından 6.5 milyon aşıda ülkeye geldi. Aşılar 14 günlük incelenmenin ardından öncelikle ilk dozları vurulan sağlıkçılar, 80 yaş üzerine ile huzurevlerinde kalanlara, ardından da diğer gruplara kademeli yapılacak. Ancak aşılar geldiğinden bu yana öğretmenlere henüz aşılama başlanmadı. Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Selçuk da, 15 Şubat'tan sonra kapsamlı bir telafi programına hazırlandıklarını açıkladı.

Cumhuriyet’ten Sibel Bahçetepe’nin haberine göre, Prof. Saltık, okulların açılması durumunda yaşanabilecek sorunları değerlendirdi. “Aşı yapılamayan bir kitleye okulları açacaksınız. Yok batıda örneği. Okullar dahi kapatılıp, uzatılıyor” diyen Saltık, okulların açılması ile tarih vermek yerine, birtakım kriterleri sağlamak gerektiğini ve ondan sonra okulların açılmasının doğru olacağını anlattı.

Bugün günlük olgu sayılarının nisan ayındaki tepe değerlerinin bile üzerinde olduğunu söyleyen Saltık, “Türkiye’nin en az 3-4 dört hafta köktenci bir biçimde kapanmaya ihtiyacı var, başka türlü bu sorunla baş edemeyeceğimiz gibi gözüküyor” dedi.