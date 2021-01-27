Hakim ve savcılara sosyal medya yasağı: Atamalar puana göre yapılacak

Hukuk reformu taslak metnine göre, hakim ve savcıların sosyal medya kullanmasına kısıtlama getirilmesi planlanıyor. Hakim ve savcılara 'puanlama sistemi' getirilecek. Böylece özellikle unvanlı görevlere yapılacak atamalar ile terfiler bu puanlara göre yapılacak.

Yeni Şafak'tan Osman Özgan'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından önümüzdeki günlerde açıklanması beklenen hukuk reformuyla ilgili yeni ayrıntılara ulaşıldı.

Taslak metne göre, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından 2019’da kabul edilen Türk Yargı Etiği Bildirgesi’nde de yer alan hakim ve savcıların sosyal medya kullanmasıyla ilgili adım atılacak.

Hakim-savcıların sosyal medya kullanmasına kısıtlama ya da yasak getirilmesi planlanıyor. Hakim ve savcıların sosyal medya paylaşımları zaman zaman tartışmaları da beraberinde getirirken, HSK'nın bildirgesinde, hakim ve savcıların tarafsızlığına gölge düşürmemesi için sosyal medyada yorum ve paylaşımlarına dikkat etmesi gerektiği vurgulanıyordu.

Hakim ve savcıların atama ve terfi sistemi, liyakat ve performansı esas alacak şekilde yeniden yapılandırılacak. Bu kapsamda 'puanlama sistemi' getirilecek. Soruşturma ve yargılamadaki hedef sürelerin tutturulması, AYM ve AİHM kararlarına uygunluk, tutukluluk sürelerine ilişkin hükümlerin uygulanması, istinaf ve temyiz incelemesine ilişkin not, puanlama sisteminde oluşturulacak kriterler arasında yer alacak.

Söz konusu kriterlere göre her bir hakim-savcı için mesleğe başladığı andan itibaren puan tablosu oluşturulacak. Böylece özellikle unvanlı görevler başta olmak üzere yapılacak atamalar ve terfi incelemeleri bu puanlara göre yapılacak.