Kayıt
10:15 27 Ocak 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Erdoğan'la görüşen Gülistan Doku'nun annesi: Cumhurbaşkanı inşallah kızımızı bulacak

    © DHA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 10
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1043667993_0:0:2000:1126_1200x675_80_0_0_01b3eda084788b8ef6d3838de31ae9f7.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202101271043668052-erdoganla-gorusen-gulistan-dokunun-annesi-cumhurbaskani-insallah-kizimizi-bulacak/

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun anne ve babası ile görüştü. Gülistan'ın annesi Bedriye Doku, Erdoğan'ın kendileriyle yaklaşık 1 saat görüştüğünü belirterek, "Biz Cumhurbaşkanı ile konuştuk, umutluyuz. İnşallah bizim kızımız bulunacak" dedi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunceli'de kaldığı yurttan 5 Ocak 2020 sabahı ayrıldıktan sonra haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun annesi Bedriye ve babası Halit Doku ile görüştü.

    Doku ailesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Elazığ programında gerçekleşen görüşmenin ayrıntılarını DHA'ya anlattı. Diyarbakır'ın Ergani ilçesine bağlı kırsal Çayırdere Mahallesi'nde yaşayan aile, görüşmeden sonra umutlarının arttığını söyledi. Kızının fotoğrafına bakarken gözyaşlarını tutamadığını ve odasındaki eşyalara, kitaplara dokunamadıklarını ifade eden Bedriye Doku, Gülistan'dan gelen haberi umutla bekledikleri söyledi.

    'Başımı yastığa koyduğumda, ruhum Tunceli dağlarında geziyor'

    Gülistan'ın annesi Bedriye Doku, gece başını yastığa koyduğunda ruhunun Tunceli'nin dağlarında gezip kızını aradığını belirterek şunları söyledi:

    "Bir saate yakın konuştuk, sağ olsun bizi dinledi. Biz de derdimizi anlattık. Ben de köprüde çekili olan bir fotoğrafla Gülistan'ın fotoğrafını gösterdim. Fotoğraflara baktı. Köprünün üstündeki fotoğraf için 'Bu kız Gülistan değil, hiç benzemiyor' dedi. Sayın Cumhurbaşkanımız bu ülkenin Cumhurbaşkanıdır. O benim kızımı bulamazsa kim bulabilir? İnşallah bizim dualarımız kabul olur, kızımızı bir yerde bulurlar. Ölü ya da sağ. Ölüm Allah'ın emri ama benim için her gün ölümdür. Gece başımı yastığa koyuyorum, uyku muyku yok. Ruhum Tunceli'nin dağlarında geziyor. Acaba benim kızım nerede? Burada mıdır? Bu suda mıdır? Bu çukurda mıdır? Kızımın başına ne geldi? Bunları düşünüyorum. Allah kimsenin başına vermesin. Benim başıma verdi, kimsenin başına vermesin. Kimin evladı varsa beni anlıyor, ne haldeyim. Her gün ölüyorum. Hele kayıp çok daha zor." 

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuştuktan sonra umutlandığını aktaran Bedriye Doku, "Umutluyuz. İnşallah bizim kızımızı bulacak. Biz derdimizi söyledik, o da dinledi sağ olsun. Allah razı olsun, Allah bin kere razı olsun. Ben önce Allah'a, sonra devlete kızımı emanet ettim. Benim kızım benim evimde kaybolmadı. Kızım üniversite öğrencisi, 21 yaşında bir kız. Allah yardım etsin" dedi.

    'Cumhurbaşkanı, 'gerekeni yapacağım, illaki bulacağız, size söz veriyorum' dedi'

    Gülistan'ın babası Halit Doku ise görüşmede İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan'ın da bulunduğunu kaydederek, kendileriyle ilgilenildiğini ve Cumhurbaşkanı'nın kızlarının bulunması için ne gerekiyorsa yapılacağını söylediğini anlattı. Halit Doku, şunları söyledi:

    "Tunceli Valisi'nin yardımıyla gittik. Tunceli Valisi, Süleyman Soylu'ya söyledi. O da 'tamam, getirin görüşelim' dedi. Benle hanımım beraber gidip görüştük. Bizimle ilgilendiler. Yaklaşık bir saat sürdü. Bir odada yalnız görüştük. Cumhurbaşkanı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli Valisi ve biz vardık. Cumhurbaşkanı, 'gerekeni yapacağım, illaki bulacağız, size söz veriyorum, ne olmuşsa, katili kimse illaki bulacağız' dedi. Ben çobanlık yaparak kızımı okutturdum. Sadece bu kızımı değil üç çocuğumu daha okuttum. Üçü de üniversite kazanıp, bitirdiler. Hangi şartlarda çocuklarımı okutturduğumu söyledim Cumhurbaşkanımıza. O da, 'araştırın, bulalım, ailesi mağdurdur, köydedir, çobanlık yaparak 3 kızını okutturmuş, yardım edin bunu çıkaralım, bu sizin kızınız tek değil, bizim de kızımızdır, siz bunu bize teslim etmişsiniz, yurda, okula teslim etmişsiniz' dedi."

    Üç kızını da okuttuğunu dile getiren Halit Doku, "Gülistan, Aygül ve Bahar'ı okuttum. İki oğlum da var ama onlar okumadılar. İkisini de evlendirmişim. Benim okumam yazmam yoktur, ben konuşamıyorum. Dedim bari onlar okusunlar. Belki millete, devlete, bize faydaları olur. Onu da kaybettik artık" dedi.

    Etiketler:
    Recep Tayyip Erdoğan, Süleyman Soylu, Halit Doku, Tunceli, Bedriye Doku, Gülistan Doku
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Yapı Sanatı 2020 Yarışmasının finalistlerinden İranlı fotoğrafçı Hadi Dehghanpour'un Jamkaran Camisi başlıklı çalışması
    'Yapı Sanatı 2020 Yarışması'nın finalistleri ve kazananları
    Karikatür
    Blinken: Türkiye'nin bir NATO müttefiki olarak S-400 edinmesi kabul edilemez
    İnfografik
    Uzun menzilli tank avcısı: UMTAS
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet