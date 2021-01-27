Akşener'in randevu vermediği Ümit Özdağ: Meral Hanım’a çok kızgınım, bir kalleşlikle karşı karşıya kaldım

Ümit Özdağ'ın İYİ Parti lideri Akşener’den randevu talebinde bulunduğunu ancak yanıt alamadığını belirten Hürriyet yazarı Selvi, Özdağ'ın "Meral Hanım’a çok kızgınım” ve “Bir kalleşlikle karşı karşıya kaldım" gibi ifadeler kullandığını yazdı.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Ümit Özdağ'a randevu vermediğini yazdı.

Selvi, bugünkü yazısında, "Ümit Özdağ cumartesi günü Meral Akşener’den görüşmek için randevu talebinde bulunmuş. Ama şu ana kadar bir dönüş olmamış. 'Meral Hanım’a çok kızgınım' dedi. 'Bir kalleşlikle karşı karşıya kaldım' diye konuştu. Pazartesi akşamı yeni sistemle ilgili olarak İYİ Parti milletvekillerine bir bilgilendirme yapıldı. Ümit Özdağ oraya da davet edilmedi. Haliyle bugün yapılacak İYİ Parti grup toplantısına da katılmayacak" ifadesini kullandı.

'Nur topu gibi bir Ümit Özdağ partisi kalıyor'

"Gerçi Ümit Özdağ bunu yazınca rahatsız olmuyor ama adım adım yeni bir parti kurmaya doğru gidiyor" diye ekleyen Selvi, "Ümit Özdağ MHP’ye dönemez. İyi Parti’den de ikinci kez ihraç edilecek. Bu durumda nur topu gibi bir Ümit Özdağ partisi kalıyor. MHP’den biraz daha milliyetçi bir parti..." görüşünü dile getirdi.