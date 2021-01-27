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    Erdoğan: Holokost, Bosna, Ruanda, Kamboçya gibi trajedilerin tekerrür etmemesi için uluslararası toplum harekete geçmeli

    © Fotoğraf : CUMHURBAŞKANLIĞI
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, İletişim Başkanlığı'nın Uluslararası Holokost'u Anma Günü dolayısıyla hayata geçirdiği internet sitesinde video mesaj yayımladı. Erdoğan, "Holokost, Bosna, Ruanda, Kamboçya gibi trajedilerin tekerrür etmemesi için uluslararası toplum harekete geçmelidir" dedi.

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 27 Ocak Uluslararası Holokost'u Anma Günü'nde, dünyada yaşanan bütün soykırımların kurbanlarını anmak ve uluslararası toplumun 'barış içinde bir arada yaşama' farkındalığını artırmak amacıyla 'weremember.gov.tr' internet sitesini hayata geçirdi.

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Dışişleri Bakanlığı iş birliğinde, dünyada geçmişte yaşanan bütün soykırımları hatırlayıp kurbanları anmak ve benzer acıların yaşanmaması için uluslararası topluma 'barış' sorumluluğunu hatırlatmak amacıyla hazırlanan 'weremember.gov.tr' internet sitesi, Birleşmiş Milletler tarafından Uluslararası Holokost'u Anma Günü olarak kabul edilen 27 Ocak'ta açıldı.

    ​İngilizce olarak yayına başlayan sitede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajı yer aldı. 

    'Elim hadiseler, ırkçı ideolojilerin ne tür acılara yol açabileceğini göstermiştir'

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, insanlık olarak zor bir dönemden geçildiğini belirterek, salgınla beraber ırkçılık virüsünün de giderek yaygınlaştığını vurguladı.

    Cami, sinagog ve kilise gibi ibadethanelere yönelik şiddet eylemlerinde çok ciddi artış yaşandığına işaret eden Erdoğan, etnik kimliği, dini, dili, dış görünüşü farklı olan toplum kesimlerine yönelik nefret suçlarının günden güne tırmandığına dikkati çekti.

    © AA / Murat Kula
    Erdoğan: Irkçı terörizm birçok batı ülkesinde veba gibi yayılmakta, kimi zaman başkan seviyesinde himaye görmektedir
    Erdoğan, ırkçı terörün bugün toplumsal barışı ve insanların bir arada yaşama iradesini dinamitleyen bir güvenlik tehdidine dönüştüğünü vurgulayarak, "Oysa geride bıraktığımız asırda meydana gelen elim hadiseler, ırkçı ideolojilerin ne tür acılara yol açabileceğini göstermiştir. Milyonlarca insanın hayatını kaybettiği Holokost, Bosna, Ruanda ve Kamboçya soykırımlarının işaretleri, bu katliamlardan çok önce, sistematik ayrımcılık, ötekileştirme ve artan nefret söylemleriyle kendini belli etmiştir. Bu soykırımlardan her biri, uluslararası topluma sorumluluğunu hatırlatan canlı birer örnektir" değerlendirmesinde bulundu.

    Nefret söylemleriyle mücadelenin sadece mağdurların değil insanlık olarak herkesin ortak vazifesi olduğunu kaydeden Erdoğan, "Bu, ahlaki bir tavrın ötesinde 1948 tarihli Birleşmiş Milletler Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ne göre de ahdi bir yükümlülüktür. Milletlerarası örgütlerin, hükümetlerin, medyanın, siyasetçilerin, sivil toplumun, dini grupların ve kanaat önderlerinin her birinin bu kapsamda üstlenmesi gereken önemli roller bulunuyor" dedi.

    'İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığına artık 'dur' denilmelidir'

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, asırlardır farklılıkları barış içinde bir arada yaşatan ülke olarak, başta Medeniyetler İttifakı girişimi olmak üzere üyesi oldukları uluslararası platformlarda bu yönde çaba sarf ettiklerini aktardı.

    Uyguladıkları açık kapı politikasıyla inancı, dili, kökeni ne olursa olsun, hiçbir ayrım yapmadan Türkiye'ye sığınan herkese sahip çıktıklarını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Holokost, Bosna, Ruanda, Kamboçya gibi trajedilerin tekerrür etmemesi için uluslararası toplum harekete geçmelidir. Bilhassa dijital platformların ve basın-yayın organlarının da etkisiyle artan İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığına artık 'dur' denilmelidir" dedi.

    Dışişleri Bakanlığı ile İletişim Başkanlığı öncülüğünde hayata geçen projeyi, nefret suçlarıyla mücadeleye yapılmış anlamlı bir katkı olarak değerlendirdiğini belirten Erdoğan, "Bu vesileyle soykırım kurbanlarının hatıralarını saygıyla anıyor, her türlü ayrımcılığın son bulacağı, insanlığa karşı suçların yaşanmayacağı bir gelecek temenni ediyorum" diye konuştu.

    Etiketler:
    Birleşmiş Milletler (BM), Dışişleri Bakanlığı, Sosyal medya, İslam, İletişim Başkanlığı, Kamboçya, Ruanda, Bosna, Holokost
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