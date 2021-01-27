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    Altaylı: Covid-19’un ilacı Türkiye’den çıkabilir

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    Türkiye
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    Habertürk yazarı Altaylı, Prof. Önal’ın Kovid-19 tedavisi ile ilgili çok önemli bir çalışmasının olduğunu aktararak, Sağlık Bakanlığı’nın bu çalışmaya hızlı biçimde izin vermesi gerektiğini söyledi. Altaylı, gerekli izinler hızlı bir şekilde verilmesi durumunda, Kovid-19 ilacının Türkiye'de bulunacağını yazdı.

    Sunduğu Teke Tek programında Prof. Dr. Hasan Önal’ı konuk ettiğini anlatan Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Prof. Dr. Önal’ın Kovid-10 tedavisi için önemli çalışması olduğunu, koronavirüse ilaç bulabileceğini aktardı.

    Altaylı, ‘Covid-19’un ilacı Türkiye’den çıkabilir’ başlıklı yazısında, Önal'ın çalışmalarıyla ilgili şu bilgileri verdi:

    “Hasan Önal ilginç bir hekim.

    Televizyona çıkmaktan hoşlanmayan, pek ortalıkta görünmeyen, kimseyi fazla takmayan, kendini bilime adamış, farklı bir doktor.

    'Ünlü olursam, bilim yapamam. Şöhret gereksiz yüktür' diyen bir bilim insanı.

    Aslında metabolizma, çocuk beslenmesi ve otizmle ilgili çalışmalar yürütüyor.

    Ancak okuyan, takip eden ve düşünen bir bilim insanı olarak Covid-19 konusunda da uluslararası kabul gören bazı çalışmalara imza atmaya başladı.

    Ve elma kabuğunda, kırmızı soğanda ve kaparide bolca bulunan “Quercetin” adlı bir maddenin Covid-19’a karşı koruyucu etkisini ortaya koyan çalışmalar yapıp yayınladı.

    Aslında Hasan Önal’ın çalışması bilimde sıklıkta rastlanan bilginin getirdiği şans olarak da nitelenebilir.

    Çünkü quercetin bilinmeyen bir madde değildi ve farklı yerlerde metabolizma desteği olarak kullanılıyordu.

    Hasan Önal da quercetin'i otizmli çocuklarda bazı rahatsızlıkları karşı kullanmaya başladı.

    Ancak çocukların ailelerinden gelen geri bildirimlerde, yüksek yoğunluğuna sahip quercetin kullanımının çocukları viral hastalıklara karşı da koruduğunu gözlemledi.

    Corona salgını başlangıcında da meslektaşlarının 'Hocam salgına karşı metabolizmamızı güçlendirmek için ne önerirsin' sorularına karşı hastane çalışanlarına 'quercetin' vermeye başladı.

    Ancak bilimsel düşünceye sahip olduğu için de düzenli quercetin verdiği sağlık çalışanlarını kayıt altına aldı.

    Aynı hastanede çalışan ama quercetin kullanmayan sağlık çalışanlarını da kontrol grubu olarak kaydetti.

    Birkaç aylık gözlemin sonucunda düzenli quercetin kullanan 71 sağlık çalışanının sadece 1’inde asemptomatik Covid-19’a rastlanırken, kontrol grubundaki 41 sağlık çalışanından 9’u Covid’e yakalandı ve tedavi görmek zorunda kaldı.

    Çalışma gerek denek sayısı, gerekse yöntem olarak tam bir bilimsel çalışma olarak nitelendirilmese de saygın Lancet dergisi ana dergiye koymadan, “ön gösterim” diyebileceğimiz şekilde çalışmayı duyurdu.

    Ve şimdi Oxford’dan Stanford’a kadar pek çok önemli üniversite Prof. Hasan Önal’ın bu çalışmasını temel alan araştırmalar yürütüyor, tabii Önal ile bağlantılı olarak.

    Prof. Önal, quercetin'in kan sulandırıcı özelliğinin post covid sonrası iyileşme dönemini kısalttığını ve endotel olarak adlandırılan damar içi dokuyu da hızla tamir ettiğini de düşünüyor.

    Hasan Önal’ın quercetin'in emilimini kolaylaştırmak için C vitamini ile karıştırdığı formülü Tarım Bakanlığı tarafından da gıda takviyesi olarak onaylandı.

    Hasan Önal şimdi de quercetin'i metabolizmaya daha hızlı sokabilmek için iki şeker molekülü ile birleştireceği izoquercetin için çalışıyor.

    Ancak benim asıl değinmek istediğim bu konu değil.

    'Sağlık Bakanlığı’nın çok hızlı biçimde izin vermesi gerek'

    Önal’ın Covid tedavisi ile ilgili çok daha önemli bir çalışması var.

    Prof. Önal, Angiotensin 1-7 seviyelerinin ve Angiotensin2 ATR1 ile olan dengesinin Covid’in ağır geçirilmesinde ve mortalitede çok büyük önemi olduğunu, angiotensin 1-7 seviyelerini yükseltip dengeyi sağlayarak hastalığın çok hafif atlatılmasını sağlayabileceğini düşünüyor.

    Prof. Önal’ın bu çalışmasına Sağlık Bakanlığı’nın çok hızlı biçimde izin vermesi gerek.

    Eğer gerekli izinler bir an önce verilir ve bu çalışma yürütülüp umulan sonuç elde edilirse, artık hayatımızın bir parçası olacağı kesin olan Covid-19’un ilacı Türkiye’de bulunmuş olur.

    Böylece aşıyı Almanya’da bulan iki Türk’ün yanına ilacı Türkiye’de bulan Türk’ü de yazmış oluruz.

    Yeter ki Bakanlık bu çalışmanın önünü açsın.”

    Etiketler:
    ilaç, Kovid-19, Koronavirüs, Türkiye, Fatih Altaylı, Habertürk gazetesi, Habertürk TV
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