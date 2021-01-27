Akşener: Yana yakıla 'HDP kapatılsın' diyorlar ama en ufak bir adım atmıyorlar

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuştu.

Akşener, Doğu Türkistanlı Nursiman Abduraşid'i kürsüye çıkarınca TBMM televizyonu yayını kesti. Nursiman Abduraşid konuşmasında "Doğu Türkistan'a kulak verin" çağrısı yaptı.

T24'ün aktardığına göre Akşener’in konuşmasından satır başları şöyle:

Son 18 yılda, 42,1 milyar dolarlık kamu ihalesi alan, ‘maden arayacağım’ diye, doğayı talan eden bir başka müteahhitse, aynı vergi sıralamasında 81’inci sırada. Yine son 18 yılda, 36,6 milyar dolarlık kamu ihalesi alan bir başkası da, 92’inci sırada. İşte size yandaş ekonomisinin, Türkiye’yi getirdiği son nokta. Sayın Erdoğan’ın, milletin varını yoğunu ceplerine doldurduğu o beş müteahhit, yüzlerce milyarlık ihaleleri indirirken, ihale şampiyonu, ama iş vergiye geldi mi, ara ki bulasın… Yahu, hiç mi Allah’tan korkmuyorsunuz? Hiç mi kuldan utanmıyorsunuz? Hiç mi yüzünüz kızarmıyor? Yazıklar olsun.

Ne oldu biliyor musunuz? Geçen hafta, kurumlar vergisindeki sıralama açıklandı.Hani Dünya Bankası verilerine göre, son 18 yılda, 49 milyar dolarlık, yani 344 milyar liralık kamu ihalesi alarak, dünyada birinci olan bir inşaat şirketi vardı ya… İşte o şirket, vergi sıralamasında son sırada yer aldı. İşe bakar mısınız?… Daha bitmedi.

Kartal’daki kuyumcu kardeşimin yaşadıklarının sebebi, işte bu utanmazlıktır! Kahramankazanlı esnaf kardeşimin, buz gibi dükkanda sinek avlamasının sebebi, işte bu yüzsüzlüktür. Bayrampaşa’daki esnaf kardeşimin, komşusu dükkanı kapattı diye dertlenmesinin sebebi, işte bu açgözlülüktür. Bize reva görülen bu zorlukları, bu sıkıntıları çekmek zorunda değiliz. Türkiye’nin çözülemeyecek sorunu yok. Tüm olanlara rağmen, kimse umudunu yitirmesin.

Kimse endişe etmesin. Her zaman söylüyorum; Türkiye potansiyeli olan bir ülkedir. Türkiye kaynakları olan bir ülkedir. Türkiye zengin, güçlü ve mutlu olmak için, ihtiyacı olan her şeye sahipolan bir ülkedir. Yeter ki, milletin hazinesi, eşe dosta yandaşa değil, milletimize aksın. Yeter ki, ‘önce millet, önce memleket’ diyen bir zihniyet başa gelsin.

Sayın Erdoğan ve AK Parti zihniyeti bunu yapamaz. Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi, milletimizi hak ettiği zenginliğe taşıyamaz. Ama biz yaparız. Nitekim Allah’ın izniyle, ilk sandıkta milletimiz yetkiyi verecek, Biz geleceğiz, biz yapacağız! Biz geleceğiz, milletimiz yeniden iktidar olacak. İşte milletimiz, bu gerçeği gördüğü için, sokaklarda yolumuzu kesip bizimle dertleşiyor. İşte milletimiz, bu gerçeği gördüğü için, İyi Parti her geçen gün büyüyor. İşte bu gerçeği gördüğü için artık millet, bizi çağırıyor!